Harrisová je optimistická, Trump volebnú noc trávi na Floride

Washington 6. novembra (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá je kandidátkou Demokratickej strany na prezidentku je zatiaľ optimistická a pozitívne vníma najmä vysokú účasť voličov v prezidentských voľbách. Republikánsky kandidát Donald Trump volebnú noc trávi vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride a zaujíma sa najmä o informácie o správaní latinskoamerických voličov. TASR informuje podľa televízie CNN.



Viceprezidentka aktuálne sleduje výsledky volieb vo svojom oficiálnom sídle vo Washingtone a podľa slov jej asistentov večeria spolu s rodinou. Je však v neustálom kontakte so svojím volebným štábom. Jeden z jej poradcov uviedol, že tesný súboj, ktorý sa dnes odohráva, sa očakával a zatiaľ sa nestalo nič prekvapivé.



Donald Trump sa krátko prihovoril svojim priaznivcom, ktorí sledujú výsledky volieb z jeho sídla Mar-a-Lago na Floride. Obklopený je rodinou, priateľmi, ale aj sponzormi jeho kampane. Zároveň je však v kontakte so svojím volebným tímom, ktorý mu poskytuje aktuálne informácie. Trumpov tím tiež pozorne sleduje výsledky exit pollov, aby mal prehľad o správaní latinskoamerických voličov.



Vysokopostavení poradcovia Trumpa vyzdvihujú počet latinskoamerických voličov, ktorí sa rozhodli pre republikánskeho kandidáta, a to najmä mužov. Trumpov volebný tím nepočíta s celkovým víťazstvom u tejto skupiny voličov. Očakávajú však lepšie zisky ako minulé roky. Dôležitý náskok by latinskoamerickí voliči mohli Trumpovi zaručiť najmä v kľúčovom štáte Nevada.



Trump podľa najnovších odhadov vedie so ziskom 154 hlasov voliteľov oproti Kamale Harrisovej s 81 hlasmi. Na víťazstvo je potrebných 270 hlasov voliteľov. O víťazovi pravdepodobne rozhodne sedem kľúčových štátov, kde sa očakávajú mimoriadne vyrovnané výsledky.