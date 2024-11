Harrisová má podporu v Delaware, Trump získal Arkansas

Washington 6. novembra (TASR) - Demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová si podľa prvých projekcií získala podporu voličov v štáte Delaware a zaistila si tak tri hlasy voliteľov. Uviedli to v noci na stredu agentúra AP a stanica NBC.



Delaware je domovským štátom úradujúceho demokratického prezidenta Joea Bidena. Nachádzalo sa tu aj hlavné sídlo Harrisovej volebného tímu po tom, čo vstúpila do bola o prezidentské kreslo, pripomína agentúra DPA.



Republikán Donald Trump si zaistil podporu voličov v štáte Arkansas so šiestimi hlasmi voliteľov, vyplýva podľa AP a CBC s prvých odhadov po zatvorení volebných miestností.



Arkansas leží na juhu Spojených štátov a Trump si tu jasnú väčšinu zabezpečil aj v prezidentských voľbách v roku 2020.



Z prvých odhadov po zatvorení volebných miestností v jednotlivých štátoch vyplýva, že voľby doposiaľ nepriniesli veľké prekvapenia, konštatuje DPA. Úradujúca viceprezidentka Harrisová si získava podporu v tradičných demokratických baštách, kým Trump dominuje v republikánskych.



Ako prvé sa uzatvorili volebné miestnosti vo východných a centrálnych amerických štátoch. Stanice CNN, NBC a CBS odhadovali víťazstvo Trumpa v Západnej Virgínii, Indiane a Kentucky, kým Harrisová si získala Vermont.



Z ďalších projekcií vyplynulo, že Trump dominuje v štátoch Florida, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Južná Karolína, Arkansas a Alabama, kým podporu Harrisovej vyjadrili štáty Massachusets, Maryland a Washington DC.



Z odhadov spomínaných staníc vyplynulo, že Trump získal 101 hlasov voliteľov, kým Harrisová 71. Na víťazstvo je potrebným dovedna 270 hlasov voliteľov.



Volebné miestnosti sa uzavreli už vo viac než polovici amerických štátov. Sčítanie prebieha už aj v štyroch zo siedmich kľúčových štátov, tzv. swing states. V Georgii a Severnej Karolíne zatiaľ vedie Trump, v Pensylvánii a Michigane podľa projekcií vedie Harrisová.