Politológ: Kandidáti na viceprezidenta môžu zohrať dôležitú úlohu

Bratislava/Praha 29. októbra (TASR) - V novembrových amerických prezidentských voľbách môžu kandidáti na viceprezidenta - republikán J. D. Vance a demokrat Tim Walz - zohrať dôležitú úlohu, a to najmä v štátoch, kde nie je výsledok vopred jasný a pôjde tam o každý hlas. V rozhovore pre TASR to uviedol politológ Kryštof Kozák z Katedry severoamerických štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.



Mediálne je podľa amerikanistu súboj medzi demokratickou kandidátkou na prezidentku Kamalou Harrisovou a republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom veľmi atraktívny, takže uchádzači o viceprezidentský úrad dostávajú v kampani menej priestoru.



Vo všeobecnosti však podľa jeho slov viceprezidenti neovplyvňujú výrazne hlasovanie voličov. Uchádzačom o Biely dom "môžu skôr uškodiť, pokiaľ sa objavia nejaké problémy s ich minulosťou alebo začnú hovoriť čudné veci," uviedol pre TASR Kozák. Ako príklad uviedol Sarah Palinovú, ktorá republikánskemu kandidátovi Johnovi McCainovi vo volebnom súboji proti Barackovi Obamovi v roku 2008 pre svoje neodborné vyjadrenia k viacerým témam skôr uškodila.



Kandidátov na viceprezidenta si v USA vyberajú samotní uchádzači na post šéfa Bieleho domu. Trump sa podľa politológa rozhodol pre Vancea z dôvodu ideovej spriaznenosti a tiež preto, že by mohol byť jeho pokračovateľom. "Naschvál si nevybral nikoho, kto by jeho kandidatúru nejakým spôsobom vyvážil, aspoň rodovo," ozrejmil.



Naopak, Kamala Harrisová si vybrala Tima Walza ako určitý protipól, pretože chápe, že demokrati potrebujú pre úspech postaviť širokú koalíciu, myslí si Kozák. "Tim Walz mal ako učiteľ a futbalový tréner predstavovať v kampani akúsi alternatívu k agresívnej maskulinite, ktorú používa Trump. Je však otázne, nakoľko sa mu to nakoniec podarilo," spresnil Kozák.



J. D. Vance je podľa Kryštofa Kozáka síce šikovný rečník, ale jeho výroky o ženách Trumpovi skôr uškodili. Walz a jeho ľudový prístup zas mali demokratom pomôcť zabodovať u starších mužov v oblasti stredozápadu, avšak ani to zatiaľ veľmi nezabralo, uzavrel pre TASR amerikanista Kryštof Kozák.