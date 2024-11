Lídri inštitúcií EÚ blahoželajú Trumpovi

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump.



& have an enduring alliance and a historic bond. As allies and friends, the EU looks forward to continuing our constructive cooperation.



The EU will pursue its course in line with the strategic agenda as a strong,… — Charles Michel (@CharlesMichel) November 6, 2024

Congratulations to @realDonaldTrump on his electoral victory in the United States.



Europe is ready.



To cooperate as we address unprecedented geopolitical challenges.



To keep the transatlantic bond strong, rooted in our shared values of freedom, human rights, democracy & open… — Roberta Metsola (@EP_President) November 6, 2024

Brusel 6. novembra (TASR) - Lídri inštitúcií Európskej únie sa pridali ku gratulantom Donalda Trumpa, predpokladaného víťaza amerických prezidentských volieb. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že EÚ a USA sú "viac než len spojenci". Informuje o tom TASR.napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X. EÚ a USA podľa jej slovdodala.Končiaci šéf Európskej rady Charles Michel vyhlásil, že EÚ bude pre Spojené štátya bude obhajovať multilaterálny systém založený na pravidlách.Trumpovi k volebnému víťazstvu pogratulovala aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Európa je podľa jej slovTýždenník Politico v októbri zverejnil informáciu, že členské krajiny EÚ a eurokomisia sa pripravujú na možnosťak by v amerických prezidentských voľbách Donald Trump porazil Kamalu Harrisovú. Trump sa počas predvolebnej kampane netajil zámerom zaviesť 10- až 20-percentné clá na všetky dovozy do USA.