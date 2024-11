Medvedev: Trump ako biznismen nerád míňa na zavesených spojencov

Moskva 6. novembra (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v utorok vyjadril presvedčenie, že víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách bude pre Ukrajinu napadnutú Ruskom pravdepodobne zlou správou. Podľa neho je však nejasné, do akej miery bude môcť Trump znížiť americké financovanie Kyjeva. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti Instagram, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters a z nej čerpala TASR.



Republikánsky kandidát Trump sa v noci na stredu miestneho času na Floride vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. O niekoľko hodín neskôr podľa médií získal dostatočný počet hlasov v zbore voliteľov a stane sa tak 47. prezidentom Spojených štátov.



Medvedev, v súčasnosti podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, tvrdí, že Trump má pre Moskvu "jednu užitočnú vlastnosť - ako biznismen telom i dušou až smrteľne nerád míňa peniaze na rôznych zavesených hlúpych spojencov, na zlé charitatívne projekty a na nenásytné medzinárodné organizácie".



Ukrajinci podľa slov Medvedeva patria do kategórie ľudí, na ktorých Trump pravdepodobne nebude chcieť míňať veľa peňazí.



"Otázkou je, koľko bude Trump nútený dať na vojnu. On je tvrdohlavý, ale (americký) systém je silnejší," uviedol ruský politik na margo ruskej invázie na Ukrajinu.