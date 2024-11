Miestnosti sa uzavreli v 16 štátoch vrátane kľúčovej Pensylvánie

Washington 6. novembra (TASR) - Volebné miestnosti sa v utorok večer o 20.00 h miestneho času (v stredu o 1.00 h SEČ) v USA zatvorili v ďalších 16 amerických štátoch vrátane kľúčovej Pensylvánie, ktorá môže rozhodnúť o víťazovi v súboji o post prezidenta, píše TASR podľa stanice CNN.



Hlasovanie v prezidentských voľbách sa skončilo v štátoch Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pensylvánia, Rhode Island a Tennessee, ako aj vo federálnom dištrikte Kolumbia.



Prvé odhady výsledkov doposiaľ podľa agentúry DPA nepriniesli žiadne prekvapenia. CNN podľa odhadov uvádza, že demokratická kandidátka Kamala Harrisová získala podporu v štátoch ako Vermont, Severná Karolína, New Hampshire, Maryland či Západná Virgínia, kým jej republikánsky rival Donald Trump sa presadil v štátoch Indiana, Kentucky, Ohio, Missouri, Alabama, Oklahoma, Georgia či Florida.



Na víťazstvo vo voľbách je potrebné získať 270 hlasov voliteľov z rôznych štátov. Voľby môže rozhodnúť sedem kľúčových štátov - tzv. swing states - Pensylvánia, Michigan, Wisconsin, Georgia, Severná Karolína, Arizona a Nevada.