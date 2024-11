Putin sa nechystá zagratulovať Trumpovi, Kremeľ popiera zasahovanie

Kremeľ 6. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin neplánuje pogratulovať Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách, uviedol jeho hovorca Dmitrij Peskov. Pripomenul, že Rusko považuje USA za nepriateľskú krajinu. Zároveň odmietol obvinenia, že Moskva do volieb zasahovala. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.



"Prezident Putin je pripravený na konštruktívny dialóg s USA," uviedol hovorca Kremľa s tým, vzťahy medzi USA a Ruska sú na rekordne zlej úrovni a prakticky sa už nemôžu zhoršiť. Vyjadril tiež presvedčenie, že budúcnosť vzťahov závisí od amerického vedenia.



Až v januári sa podľa Peskova ukáže, či Washington dokáže zmeniť svoj kurz v zahraničnej politike. Koncom januára sa uskutoční inaugurácia nového prezidenta USA. Moskva bude posudzovať prípadné pôsobenie Trumpa v tejto funkcii podľa "konkrétnych krokov a slov" jeho administratívy, dodal Putinov hovorca.



Ako píše Reuters, Peskov ďalej poprel, že by Rusko stálo za falošnými bombovými hrozbami počas hlasovania v amerických voľbách. Odmietol aj tvrdenia o údajnom ruskom sprisahaní s cieľom umiestniť zápalné zariadenia do lietadiel smerujúcich do Spojených štátov.



Takéto bombové hrozby, z ktorých mnohé zrejme pochádzali z ruských e-mailových domén, boli podľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zamerané na volebné miestnosti v piatich kľúčových štátoch - Georgii, Michigane, Arizone, Wisconsine i Pensylvánii.



Kandidát Republikánskej strany Donald Trump sa v noci na stredu miestneho času na Floride vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. Z veľkých amerických médií ho za istého víťaza zatiaľ považuje iba televízia Fox News, aj keď ostatné médiá priznávajú, že vo voľbách s najväčšou pravdepodobnosťou porazil kandidátku Demokratickej strany, viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Na zvolenie je potrebných najmenej 270 hlasov v zbore voliteľov, podľa televízie CNN ich má Trump zatiaľ zabezpečených 266, kým Harrisová iba 205.