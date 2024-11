Republikáni zrejme ovládnu Senát, demokrati stratili dva mandáty

Washington 6. novembra (TASR) - Republikánska strana si víťazstvom volieb v štátoch Západná Virgínia a Ohio zaistila väčšinu kresiel v Senáte USA. Hornú komoru Kongresu doteraz kontrolovali demokrati, ktorí prišli o tesnú väčšinu. Odhaduje to agentúra Reuters aj stanica Fox News, píše TASR.



Republikáni prezidentského kandidáta Donalda Trumpa tak budú mať kontrolu nad najmenej jednou komorou Kongresu USA. V súboji o dolnú komoru - Snemovňu reprezentantov - ani jedna zo strán zatiaľ nemá jasnú prevahu. Američania si volia novú snemovňu, tretinu Senátu a aj prezidenta.



V Západnej Virgínií sa novým senátorom stal republikán Jim Justice. Nahradí tak Joea Manchina, bývalého demokrata, ktorý sa v pozícii už nezávislého rozhodol neuchádzať o znovuzvolenie.



V štáte Ohio podľa projekcií amerických médií zvíťazí republikán Bernie Moreno nad úradujúcim demokratickým senátorom Sherrodom Brownom, ktorý post zastával od roku 2007.



Senátorské mandáty obhájil republikánsky konzervatívec z Texasu Ted Cruz aj Rick Scott z Floridy. Cruz si zaistil tretie funkčné obdobie v úrade.



Výsledky volieb do Senátu podľa Reuters zaistili republikánom, že budú môcť Trumpovi pomáhať vymenovávať konzervatívnych sudcov a personál administratívy, ak sa mu podarí zvíťaziť v prezidentských voľbách. Zároveň by mohli blokovať väčšinu agendy demokratky Kamaly Harrisovej v prípade, ak sa stane prezidentkou.



V Senáte majú demokrati v súčasnosti 47 kresiel, ale štyria nezávislí senátori ich podporujú, takže spolu majú tesnú väčšinu 51 zo 100 hlasov.



Snemovňu, ktorá má 435 členov, zase ovláda Republikánska strana s 220 zástupcami. Demokrati tam majú 212 mandátov a tri zvyšné miesta sú neobsadené.