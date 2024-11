Trumpov volebný štáb vníma doterajšie výsledky pozitívne

Washington 6. novembra (TASR) - Volebný štáb republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa vníma doterajšie výsledky pozitívne a je čoraz optimistickejší. Podľa predbežných výsledkov vedie nad demokratkou Kamalou Harrisovou aj vo viacerých kľúčových štátoch. TASR informuje podľa televízie CNN a denníka New York Times.



Optimizmus v Trumpovom štábe podporuje najmä víťazstvo Trumpa vo Virgínii a Iowe, kde posledné prieskumy pred voľbami odhadovali jeho slabší výsledok ako sa dlhodobo očakávalo.



CNN uvádza, že Trumpovi podporovatelia zhromaždení v kongresovom centre na Floride hlasno jasajú pri každom hlase voliteľov, ktorý republikánsky kandidát získa.



Trump sa momentálne spolu s užšou skupinou príbuzných a podporovateľov nachádza vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago. Neskôr sa prihovorí väčšej skupine priaznivcov v kongresovom centre.



K Trumpovmu tímu sa pripojí aj republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson. "Verím, že získame nielen silnejšiu väčšinu v Snemovni reprezentantov, čo nám uľahčí prácu, ale že znovu získame aj Senát a Biely dom," uviedol Johnson.



V Senáte mali doteraz najtesnejšiu väčšinu o jeden hlas demokrati. Tí však v aktuálnych voľbách prišli o kreslo jedného senátora v štáte Západná Virgínia, ktoré získali republikáni.



Denník New York Times aktuálne považuje víťazstvo Trumpa za pravdepodobnejšie. Zároveň upozorňuje, že republikánsky kandidát zatiaľ vedie v Pensylvánii, Michigane a Wisconsine. Pre víťazstvo vo voľbách bude Harrisová pravdepodobne musieť vyhrať vo všetkých troch spomenutých štátoch. New York Times však upozorňuje, že ešte stále nebolo spočítaných množstvo hlasov.