Volitelia odovzdajú hlasy v decembri, inaugurácia bude v januári

Washington 6.novembra (TASR) - Medzi prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, ktoré sa tento rok konali 5. novembra, a inauguráciou nového prezidenta 20. januára 2025 nastane takzvané prechodné obdobie. Počas neho sa najprv sčítali hlasy a vyhlásili výsledky, následne sa stretnú volitelia, ktorí výsledky ľudového hlasovania potvrdia. Ako posledná prichádza na rad inaugurácia novozvoleného prezidenta, povedal pre TASR Jan Beneš z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity.



V mnohých štátoch bolo možné svoj hlas odovzdať už pred 5. novembrom, avšak tento deň bol posledným, keď voliči mohli hlasovať, a to osobne alebo poštou. Počas prechodného obdobia sa uskutoční aj stretnutie tzv. voliteľov za jednotlivé štáty, ktorí následne potvrdia výsledky volieb.



Podľa webu USA Today sa volitelia stretnú 17. decembra, aby odovzdali hlasy pre prezidenta a viceprezidenta. Následne predložia podpísané a potvrdené osvedčenia o hlasovaní predstaviteľom v hlavnom meste USA aj svojho štátu.



Predseda Senátu alebo archivár USA by mal osvedčenia od voliteľov prijať štvrtú decembrovú stredu, čo v tomto roku pripadá na 25. decembra, píše USA Today. Ak certifikáty do tohto dátumu nedostanú, vyžiadajú si ich od hlavného volebného predstaviteľa daného štátu.



Začiatkom januára sa potom uskutoční certifikácia výsledkov v Kongrese. Tento proces sa podľa USA Today uskutoční 6. januára 2025.



Ako posledná v prechodnom období prichádza na rad inaugurácia prezidenta. Na programe je 20. januára 2025 v Kapitole.