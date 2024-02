Volebná komisia nechce registrovať Nadeždina do prezidentských volieb

Moskva 8. februára (TASR) - Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) odmietla registrovať do prezidentských volieb ako kandidáta opozičného politika Borisa Nadeždina. Oznámil to vo štvrtok na sociálnych sieťach samotný Nadeždin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"ÚVK odmietla registrovať moju kandidatúru na post prezidenta Ruskej federácie," uviedol Nadeždin s tým, že sa proti rozhodnutiu plánuje odvolať na ruskom Najvyššom súde.



"Zozbieral som po celom Rusku vyše 200.000 podpisov. Zozbierali sme ich čestne a otvorene," zopakoval Nadeždin v príspevku.



Jeho štáb predložil ÚVK 105.000 "ideálnych podpisov" – ide o podpisy, ktoré podľa Nadeždina špeciálne vybrali, aby sa minimalizovalo percento spochybniteľných. Napriek tomu pracovná skupina ÚVK oznámila, že aj medzi nimi objavila také podpisy, ktoré vyhodnotila ako sporné.



ÚVK odmietla zaregistrovať aj kandidatúru Sergeja Malinkoviča, ktorého nominovala malá strana Komunisti Ruska, informoval vo štvrtok nezávislý spravodajský portál Meduza.



Komisia v pondelok oznámila, že Nadeždin i Malinkovič majú na podpisových hárkoch na podporu svojej kandidatúry viac ako 15 percent spochybniteľných podpisov. Zákon ich pripúšťa len päť percent.



Hlasovanie v ruských prezidentských voľbách sa bude konať od 15. do 17. marca 2024. Favoritom je úradujúci prezident Vladimir Putin, ktorý sa uchádza o piate funkčné obdobie. Nadeždin bol jediným potenciálnym prezidentským kandidátom, ktorý sa otvorene postavil proti vojne na Ukrajine.



Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Okrem iného aj pre to, že úrady zasahujú do volebného procesu, obmedzujú opozíciu, vytvárajú výhody pre provládnych kandidátov a v niektorých prípadoch dochádza aj k priamemu falšovaniu hlasovania, uviedlo Rádio Sloboda (RFE/RL).