Volebná komisia v Bolívii potvrdila víťazstvo Paza napriek obvineniam
Paz (58) zvíťazil so ziskom 54,96 percenta, zatiaľ čo Quirogovi vyjadrilo podporu 45,04 percenta z celkovo 3,4 miliónov odovzdaných hlasov.
Autor TASR
La Paz 23. októbra (TASR) - Bolívijská volebná komisia v stredu potvrdila víťazstvo centristického senátora Rodriga Paza v nedeľňajších prezidentských voľbách. Podporovatelia jeho súpera Jorgeho „Tuta“ Quirogu označili voľby za zmanipulované, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Quiroga porážku vo voľbách priznal a v stredu uviedol, že ani „chyby“ v sčítavaní hlasov výsledok nezmenia. „V týchto voľbách boli chyby, áno, videli sme ich veľa. Je ich dostatok na to, aby zmenili výsledok? Nie,“ povedal reportérom po ukončení sčítavania hlasov.
Stovky podporovateľov neúspešného kandidáta demonštrovalo v niekoľkých bolívijských mestách a požadovali prepočítanie odovzdaných hlasov. Bolívijská volebná komisia obvinenia odmietla.
Novozvolený prezident sa výkonu úradu chopí 8. novembra, čím ukončí dve desaťročia socialistických vlád v Bolívii. Jednou z hlavných výziev pre neho bude vyvedenie jeho krajiny z najhoršej ekonomickej krízy za posledných 40 rokov. Inflácia v Bolívii presahuje 20 percent.
Paz počas kampane prisľúbil, že pri ekonomických reformách bude zastávať prístup „kapitalizmus pre všetkých“ zahŕňajúci decentralizáciu, nižšie dane a rozpočtovú disciplínu spojenú s pokračujúcimi sociálnymi výdavkami.
