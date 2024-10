Volebná komisia: Voľby Gruzínsku vyhrala vládnuca strana Gruzínsky sen

Prečítajte si aj: Gruzínska opozícia odmieta uznať výsledky parlamentných volieb

Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze hovorí s novinármi po hlasovaní vo volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v gruzínskom Tbilisi v sobotu 26. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Ženy vypĺňajú hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v gruzínskom Tbilisi v sobotu 26. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Tbilisi 26. októbra (TASR) — Vládnuca strana Gruzínsky sen sa stala víťazom sobotňajších parlamentných volieb v Gruzínsku. Vyplýva to z údajov zakladajúcich sa na sčítaní hlasov v 72 percentách okrskov, ktoré večer zverejnila ústredná volebná komisia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr AFP, DPA a Reuters.Gruzínsky sen oligarchu Bidzinu Ivanišviliho podľa týchto údajov získal 53 percent hlasov, blok štyroch opozičných strán má vyše 38 percent.Najviac hlasov, vyše 11 percent, dostala z opozičného bloku Koalícia za zmenu, nasledovaná stranami Jednota – národné hnutie založenou exprezidentom Michailom Saakašvilim (9,8 percenta), Silné Gruzínsko (9,06 percenta) a Za Gruzínsko (8,3 percenta).Žiadna ďalšia strana sa podľa odhadov do parlamentu zrejme nedostane, keďže by musela získať aspoň päť percent odovzdaných hlasov.Podľa volebnej komisie dosiahla účasť voličov 58,96 percenta.Prieskumy verejnej mienky pred voľbami naznačovali, že spomínané štyri opozičné strany by mohli získať dostatok hlasov na vytvorenie koalície a poraziť tak vládnuci Gruzínsky sen. Bezprostredne po zatvorení volebných miestností o 20.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) zverejnili dve proopozičné televízne stanice exit polly, podľa ktorých voľby vyhral opozičný blok so ziskom 52, resp. 48 percent hlasov. Paralelné sčítanie, ktoré uskutočnila jedna z opozičných strán, však ukázalo, že Gruzínsky sen je na ceste k získaniu väčšiny.Ešte predtým, ako volebná komisia zverejnila prvé čiastkové výsledky, zablahoželal maďarský premiér Viktor Orbán vládnucej strane k víťazstvu. "Blahoželám premiérovi (Iraklimu) Kobachidzemu a strane Gruzínsky sen k ich obrovskému víťazstvu v dnešných parlamentných voľbách. Gruzínsky ľud vie, čo je pre jeho krajinu najlepšie a dnes bolo počuť jeho hlas!", napísal Orbán, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ."Gruzínci vyhrali. Výborne!" reagovala Margarita Simoňjanová, šéfredaktorka prokremeľskej televízie RT, ktorú vláda USA obviňuje zo snahy ovplyvniť novembrové prezidentské voľby.Gruzínska prezidentka Salome Zourabišiliová a nezávislí domáci volební pozorovatelia tvrdia, že vládnuca strana bola zapojená do rozsiahleho kupovania hlasov a iných foriem ovplyvňovania volieb.Medzinárodná spoločnosť pre spravodlivé voľby a demokraciu (ISFED), nezávislá gruzínska organizácia založená v roku 1995, uviedla, že zdokumentovala početné nezrovnalosti a prípady násilností mimo viacerých volebných miestností.Predseda volebnej komisie Giorgij Kalandarišvili tvrdí, že hlasovanie bolo pokojné a slobodné a voľby prebehli v súlade s medzinárodnými štandardmi.Gruzínsky sen je pri moci od roku 2012. Spočiatku mal liberálnu prozápadnú politickú agendu, v posledných dvoch rokoch však strana zmenila kurz a začala sa orientovať na Rusko. V predvolebnej kampani tvrdila, že opozícia podporovaná Západom sa snaží vtiahnuť Gruzínsko do konfliktu na Ukrajine. Ivanišvili počas prejavu v meste Gori povedal, že po voľbách zorganizuje "gruzínsky Norimberský proces" s predstaviteľmi predchádzajúcej vlády, ktorí v roku 2008 zatiahli Gruzínsko do vojny s Ruskom.Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do EÚ. V reakcii na prijatie zákona o "zahraničných agentoch“ však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci.