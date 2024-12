Volebná komisia zvrátila rozhodnutie, PiS nepríde o príspevok za voľby

Varšava 30. decembra (TASR) - Poľská volebná komisia (PKW) v pondelok zvrátila svoje rozhodnutie z novembra, v ktorom odmietla finančnú správu najväčšej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) z roku 2023. PiS preto v nasledujúcom roku nepríde o štátny príspevok za voľby, informuje TASR podľa agentúr PAP a Reuters.



Pondelkové rozhodnutie prišlo po tom, čo sa PiS odvolalo a prípad postúpilo Komore pre mimoriadnu kontrolu a verejné záležitosti Najvyššieho súdu. Komora sťažnosti PiS vyhovela. Jej autoritu však neuznáva súčasná vláda premiéra Donalda Tuska, keďže mnohých sudcov podľa nej nezákonne vymenoval predchádzajúci kabinet PiS.



"Rozhodli sme sa aplikovať rozhodnutie Najvyššieho súdu o prijatí finančnej správy PiS o príjmoch a výdavkoch vo voľbách, ktoré sa konali 15. októbra," vyhlásil predseda volebnej komisie Sylwester Marciniak. "Štátna volebná komisia neurčuje, či je komora súdom, a neposudzuje účinnosť jej rozhodnutia," dodal.



Koncom augusta PKW odmietla finančnú správu volebného výboru PiS s tým, že strana počas kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2023 nesprávne použila v prepočte 831.000 eur z verejných zdrojov. Podľa PKW PiS porušila pravidlá volebnej kampane zneužitím finančných prostriedkov, volebnou agitáciou na vojenských podujatiach konaných v Deň ozbrojených síl a v reklamnom spote ministerstva spravodlivosti.



Pokiaľ by PKW finančnú správu odmietla, bývalá vládna strana by v nasledujúcich troch rokoch úplne prišla o štátny príspevok za voľby vo výške viac ako 17 miliónov eur. Udialo by sa tak navyše necelého pol roka pred májovými prezidentskými voľbami.



Hovorca PiS Rafal Bochenek označil predchádzajúce pozastavenie financovania za nezákonné a požiadal o okamžité uvoľnenie finančných prostriedkov.