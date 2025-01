Volebná líderka AfD vyzvala na odstránenie veterných turbín v Nemecku

Berlín 12. januára (TASR) - Demolácia veterných turbín v Nemecku by spôsobila veľké hospodárske škody. Varovanie zverejnilo v nedeľu Spolkové združenie pre veternú energiu na mori (Bundesverband Windenergie Offshore, BWO) v reakcii na vyjadrenia šéfky opozičnej strany Aliancia pre Nemecko (AfD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Weidelová, ktorá je kandidátkou AfD na post kancelárky, v nedeľu vyzvala na odstránenie veterných turbín. "Keď budeme pri kormidle, zbúrame všetky veterné turbíny. Preč s týmito veternými mlynmi hanby," povedal za veľkého potlesku účastníkov straníckej konferencie v saskom meste Riesa.



Združenie BWO podporuje rozvoj veterných elektrární v Severnom a Baltskom mori. Obnoviteľné zdroje energie a technológie na ochranu klímy označuje za kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti najväčšej európskej ekonomiky. Stefan Thimm, výkonný riaditeľ združenia, obvinil AfD, že do blížiacich sa parlamentných volieb vstupuje s programom hospodárskeho úpadku Nemecka.



"Odchod z eurozóny, odmietanie EÚ, nacionalizmus namiesto otvorených hraníc a žiadna podpora dohôd o voľnom obchode - tento zoznam je dlhý a alarmujúci," povedal. Presadenie návrhov AfD by zvýšilo závislosť od plynu a ropy, z čoho by profitoval ruský líder Vladimir Putin, dodal Thimm.



Takmer 60 % nemeckej výroby elektriny v roku 2024 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterná a solárna energia. Nemecko v poslednom čase stavia každý rok viac a viac veterných turbín. Podporu obnoviteľných zdrojov kritizuje aj zvolený prezident USA Donald Trump, ktorý nedávno vyzval na demontáž veterných turbín v Severnom mori.



AfD, ktorú jej kritici označujú za pravicovo populistickú, sa vo svojom volebnom manifeste hlási okrem iného aj k "obnoveniu nerušeného obchodu s Ruskom". V predvolebných prieskumoch je AfD aktuálne na druhom mieste s 19 až 20 percentami pred konzervatívnym blokom CDU/CSU s 31-percentnou podporou. Na treťom mieste sú sociálni demokrati odchádzajúceho nemeckého kancelára Olafa Scholza s 15 percentami a na štvrtom Zelení so 14-percentnou podporou. Predčasné parlamentné voľby sa v Nemecku uskutočnia 24. februára.