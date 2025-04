Volebná rada poprela podvod v prezidentských voľbách Ekvádora

Quito 15. apríla (TASR) — Ekvádorská Národná volebná rada (CNE) v utorok odmietla obvinenie z podvodu, ktoré voči víťazstvu úradujúcej hlavy štátu Daniela Nobou v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb vzniesla jeho neúspešná ľavicová protikandidátka Luisa Gonzálezová. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Gonzálezová odmietla akceptovať výsledok nedeľňajšieho hlasovania, podľa ktorého 37-ročný Noboa vyhral so ziskom 55,6 percenta hlasov. Táto 47-ročná právnička a predsedníčka Revolučného hnutia občanov (MRC) dostala 44,4 percenta odovzdaných hlasov, čo zaostalo za jej očakávaniami.



Po zverejnení výsledkov povedala, že bude žiadať o prepočítanie hlasov, ale podľa CNE ešte nepodala oficiálnu žiadosť. Šéfka CNE Diana Atamaintová v utorok v rozhovore pre televíziu Teleamazonas trvala na tom, že hlasovanie bolo „úplne transparentné“.



Nezrovnalosti v priebehu druhého kola volieb tiež vylúčili pozorovatelia z Organizácie amerických štátov a Európskej únie.



CNE oznámi oficiálne konečné výsledky v najbližších dňoch. Noboa zloží prísahu na plné štvorročné obdobie 24. mája.



Vo veku 37 rokov je Noboa, syn bohatého podnikateľa s banánmi, druhým najmladším prezidentom na svete. Hlavou štátu sa stal v októbri 2023, keď v predčasných voľbách tesne zvíťazil takisto nad Gonzálezovou.



Tieto voľby sa konali po tom, čo vtedajší prezident Guillermo Lasso už po dvoch rokoch v úrade rozpustil parlament. Počas Noboovho prvého krátkeho funkčného obdobia krajina zaznamenala výrazný nárast násilia, ktorý súvisí s pašovaním kokaínu zo susednej Kolumbie a Peru do Európy, Austrálie a USA. Počet vrážd vzrástol z 5,8 na 100.000 obyvateľov v roku 2017 na súčasných 50,7.



Noboa na to reagoval vyhlásením výnimočného stavu a do boja proti drogovým kartelom nasadil vojakov. Jeho odporcovia ho okrem iného obvinili z vedomého akceptovania porušovania ľudských práv.