Volebná účasť v Nemecku je zatiaľ nižšia ako v roku 2017

Členka volebnej komisie otvára ružovú volebnú obálku počas sčítavania hlasov zaslaných poštou v Kolíne počas parlamentných volieb v Nemecku v nedeľu 26. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 26. septembra (TASR) - Vo voľbách do nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) zahlasovalo v nedeľu do 14.00 h osobne 36,5 percenta oprávnených voličov. Ide pritom o menšie číslo než zaznamenali v rovnakom čase počas predchádzajúcich parlamentných volieb v roku 2017 - svoj hlas vtedy odovzdalo 41,1 percenta ľudí, informuje agentúra DPA.Noviny Die Welt však upozorňujú, že toto porovnanie nemá vzhľadom na očakávaný nárast poštových hlasov veľkú výpovednú hodnotu." povedal spolkový volebný komisár Georg Thiel. Už pred samotnými voľbami uvádzal, že počet voličov, ktorí nebudú hlasovať fyzicky vo svojom volebnom okrsku, ale poštou, bude tento rok predstavovať najmenej 40 percent. Pre poštové hlasovanie sa rozhodla i dosluhujúca kancelárka Angela Merkelová.Volebná účasť v parlamentných voľbách pred piatimi rokmi bola podľa konečných výsledkov 76,2 percenta.Volebné miestnosti sú oficiálne otvorené od 08.00 h do 18.00 h, avšak v niektorých berlínskych okrskoch už pre nedostatok hlasovacích lístkov a dlhé rady avizovali, že tí, čo budú v čase plánovaného ukončenia volieb ešte stále čakať, dostanú šancu svoj hlas odovzdať.Medzičasom si ostrú kritiku zo strany generálneho tajomníka Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markusa Blumeho vyslúžil Hubert Aiwanger, šéf Slobodných voličov. Ten totiž na Twitteri zverejnil predbežné výsledky z exit pollov, čo je pred uzavretím volebných miestností zakázané. Aiwanger svoj príspevok na sociálnej sieti po niekoľkých minútach zmazal.", vyzval Blume.