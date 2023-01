Volebná účasť v Českej republike sa blíži k 60 percentám

Praha 28. januára (TASR) - Účasť v druhom kole prezidentských volieb v Českej republike sa v sobotu predpoludním priblížila k 60 percentám. To je viac, než v rovnakom čase v prvom kole. TASR správu prevzala z webovej stránky televízie ČT 24.



Volebná účasť v prvom kole (13.-14. januára) presiahla 68 percent. V druhom kole proti sebe stoja bývalý náčelník generálneho štábu Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš.



Nového českého prezidenta môže vyberať 8,3 milióna oprávnených voličov. Hlasovať bolo možné v piatok od 14.00 h do 22.00 h. Volebné komisie po celom Česku hlásili vysokú účasť, k volebným urnám prišla približne polovica voličov. Voľby pokračujú v sobotu od 8.00 h do 14.00 h.