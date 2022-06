Volebná účasť v druhom kole francúzskych volieb bola napoludnie 19 %

Paríž 19. júna (TASR) - Účasť voličov v nedeľnom druhom kole parlamentných volieb vo Francúzsku dosiahla na poludnie necelých 19 percent, čo je o trochu viac než minulý týždeň v prvom kole o takom čase, ale stále je to na Francúzsko pomerne nízke číslo. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Podľa nemeckej agentúry DPA bola účasť na poludnie vyššia zhruba o pol percenta oproti prvému kolu. Podľa francúzskeho ministerstva vnútra z údajov vyplýva, že hlas odovzdal približne jeden z piatich oprávnených voličov.



V celej krajine si voliči vyberajú 577 členov Národného zhromaždenia, dolnej komory francúzskeho parlamentu.



Celkovo 48,9 milióna oprávnených voličov môže odovzdať hlasy do 20.00 h SELČ.



Druhé kolo volieb rozhodne o tom, či bude prezident Emmanuel Macron môcť naďalej presadzovať svoj program v druhom funkčnom období. Na hladké presadzovanie agendy potrebuje nadpolovičnú väčšinu hlasov.



Účasť voličov sa pokladá za kľúčový faktor. V prvom kole hlasovania, ktoré eliminovalo všetkých kandidátov okrem dvoch najúspešnejších na každé kreslo, prišlo odovzdať hlas len 47,5 percenta zo všetkých 48,9 milióna oprávnených voličov - bolo to rekordné minimum.



Prognózy prieskumných inštitútov naznačujú, že Macronova centristická koalícia Spolu! (Ensemble!) bude mať najviac poslancov v 577-člennom Národnom zhromaždení, môže však prísť o nadpolovičnú väčšinu.



Plány "macronistov" v podobe sľubovaného znižovania daní, sociálnej reformy či zvýšenia dôchodkového veku zo 62 na 65 rokov chce zablokovať len nedávno založená koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), v ktorej sa ľavicové strany a zelení spojili pod vedením Jeana-Luca Mélenchona.



Prvé kolo volieb sa pred týždňom skončilo sklamaním pre Macrona, v ktorom oba tieto tábory dosiahli takmer zhodnú podporu približne 26 percent hlasov. V druhom kole proti sebe v jednotlivých 577 volebných obvodoch súperia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.



Posledné prieskumy z piatka ukázali, že koalícia Spolu! by mohla získať 255 – 305 poslaneckých mandátov, pričom na väčšinu ich potrebuje 289. Koalícii NUPES pripisujú 140 – 200 kresiel, čím sa stane najväčšou opozičnou silou, informovala agentúra AFP.



Macron si ako prezident, za ktorého ho opätovne zvolili v apríli tohto roka, bez ohľadu na výsledky parlamentných volieb udrží kontrolu nad zahraničnou a obrannou politikou.