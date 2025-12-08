< sekcia Zahraničie
Volebná účasť v Hongkongu sa zvýšila napriek hnevu verejnosti
Čína v roku 2021 po veľkých a niekedy násilných prodemokratických protestoch reformovala volebný systém v meste.
Autor TASR
Hongkong 8. decembra (TASR) - Na voľbách do legislatívnej rady (parlamentu) v Hongkongu sa v nedeľu zúčastnilo 31,9 percenta voličov, čo je mierne viac ako pri predošlých voľbách pred štyrmi rokmi. Vyplýva to z údajov volebnej komisie, informovala agentúra AFP.
Čína v roku 2021 po veľkých a niekedy násilných prodemokratických protestoch reformovala volebný systém v meste. Znížila v ňom počet priamo volebných poslancov a sprísnila preverovanie kandidátov. Prvé voľby podľa týchto pravidiel zaznamenali v roku 2021 rekordne nízku účasť 30,2 percenta.
Snahy vlády zvýšiť tento rok volebnú účasť zatienil koncom novembra veľký požiar, ktorý zachvátil bytové domy na severe mesta a pripravil o život najmenej 159 ľudí. Po požiari predvolebnú kampaň pozastavili.
Volebná účasť napriek hnevu verejnosti nad touto tragédiou vzrástla, a to vďaka menšej populácii voličov, poznamenala AFP. Hlasy odovzdalo približne 1,32 milióna zo 4,14 milióna registrovaných voličov, čo je mierne menej ako v roku 2021.
Hongkonský líder John Lee v pondelok vyhlásil, že tí, ktorí prišli hlasovať, preukázali „podporu pre odhodlanie vlády k obnove a reformám po tragédii a pre zvolenie schopných a oddaných (poslancov), ktorí budú viesť inštitucionálnu reformu“.
V súvislosti s tragickým požiarom chce vláda na prvom zasadnutí novej legislatívnej rade predložiť návrh zákona o pomoci pri obnove po požiari. Úrady zároveň oznámili zriadenie „nezávislej komisie“ vedenej sudcami na vyšetrovanie požiaru, ktorý zničil sedem bytových blokov počas rekonštrukcie.
Polícia dosiaľ zadržala 15 ľudí z rôznych stavebných firiem pre podozrenie z nedbanlivého usmrtenia a najmenej troch ďalších pre podnecovanie k vzbure.
Predchádzajúce voľby sa vyznačovali búrlivými súbojmi prodemokratických a pročínskych kandidátov, pričom prodemokratickí politici často získavali až 60 percent hlasov. V roku 2020 však Peking zaviedol zákon o národnej bezpečnosti a v roku 2021 reformoval volebné pravidlá tak, aby do úradu mohli byť volení iba „vlastenci“. Počet poslancov priamo volených občanmi sa znížil na 20 z 90. Niektorí prodemokratickí zákonodarcovia boli uväznení, iní rezignovali alebo odišli do exilu.
V tohtoročných voľbách na kandidátnych listinách opäť absentovali dve najväčšie prodemokratické strany: Občianska strana, ktorá zanikla v roku 2023, a Demokratická strana, ktorá postupne ukončuje činnosť.
Hongkonský protikorupčný úrad do nedele zadržal 11 osôb obvinených z toho, že nabádali iných nevoliť alebo odovzdali neplatné hlasy.
Čína v roku 2021 po veľkých a niekedy násilných prodemokratických protestoch reformovala volebný systém v meste. Znížila v ňom počet priamo volebných poslancov a sprísnila preverovanie kandidátov. Prvé voľby podľa týchto pravidiel zaznamenali v roku 2021 rekordne nízku účasť 30,2 percenta.
Snahy vlády zvýšiť tento rok volebnú účasť zatienil koncom novembra veľký požiar, ktorý zachvátil bytové domy na severe mesta a pripravil o život najmenej 159 ľudí. Po požiari predvolebnú kampaň pozastavili.
Volebná účasť napriek hnevu verejnosti nad touto tragédiou vzrástla, a to vďaka menšej populácii voličov, poznamenala AFP. Hlasy odovzdalo približne 1,32 milióna zo 4,14 milióna registrovaných voličov, čo je mierne menej ako v roku 2021.
Hongkonský líder John Lee v pondelok vyhlásil, že tí, ktorí prišli hlasovať, preukázali „podporu pre odhodlanie vlády k obnove a reformám po tragédii a pre zvolenie schopných a oddaných (poslancov), ktorí budú viesť inštitucionálnu reformu“.
V súvislosti s tragickým požiarom chce vláda na prvom zasadnutí novej legislatívnej rade predložiť návrh zákona o pomoci pri obnove po požiari. Úrady zároveň oznámili zriadenie „nezávislej komisie“ vedenej sudcami na vyšetrovanie požiaru, ktorý zničil sedem bytových blokov počas rekonštrukcie.
Polícia dosiaľ zadržala 15 ľudí z rôznych stavebných firiem pre podozrenie z nedbanlivého usmrtenia a najmenej troch ďalších pre podnecovanie k vzbure.
Predchádzajúce voľby sa vyznačovali búrlivými súbojmi prodemokratických a pročínskych kandidátov, pričom prodemokratickí politici často získavali až 60 percent hlasov. V roku 2020 však Peking zaviedol zákon o národnej bezpečnosti a v roku 2021 reformoval volebné pravidlá tak, aby do úradu mohli byť volení iba „vlastenci“. Počet poslancov priamo volených občanmi sa znížil na 20 z 90. Niektorí prodemokratickí zákonodarcovia boli uväznení, iní rezignovali alebo odišli do exilu.
V tohtoročných voľbách na kandidátnych listinách opäť absentovali dve najväčšie prodemokratické strany: Občianska strana, ktorá zanikla v roku 2023, a Demokratická strana, ktorá postupne ukončuje činnosť.
Hongkonský protikorupčný úrad do nedele zadržal 11 osôb obvinených z toho, že nabádali iných nevoliť alebo odovzdali neplatné hlasy.