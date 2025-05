Volebná účasť v Poľsku na poludnie presiahla 20 %, priebeh je pokojný

Varšava 18. mája (TASR) - Účasť v poľských prezidentských voľbách dosiahla do 12.00 h 20,28 percenta, oznámil predseda Štátnej volebnej komisie Sylwester Marciniak. Najvyššiu volebnú účasť zaznamenali v Malopoľskom, Podleskom a Podkarpatskom vojvodstve, najnižšiu v Opolskom, Lubuskom a Dolnosliezskom vojvodstve.



Komisia evidovala do poludnia 5.739.537 vydaných hlasovacích lístkov. V mestách prišlo k urnám najviac voličov v Lubline, Rzeszówe, Bialystoku, najmenej v Gdansku, Opole a Gorzówe Wielkopolskom. Prvé kolo volieb sa koná do 21.00 h, hlasovať môže približne 29 miliónov oprávnených voličov.



Predseda komisie informoval aj o incidente v obvode Bielsko-Biala, kde agresívny muž napadol člena volebnej komisie a po hádke ho pohrýzol. Polícia ho spacifikovala a prípad vyšetruje ako útok na verejného činiteľa.



V Štetíne zasa vo volebnej miestnosti zomrela seniorka po tom, čo počas hlasovania skolabovala. Napriek pokusom o resuscitáciu sa ju nepodarilo oživiť, uviedla hovorkyňa miestnej polície Ewelina Gryszpanová. Volebná komisia následne presunula hlasovanie do vedľajšej miestnosti a voľby v danej okrskovej komisii pokračovali bez prerušenia.



Kandidát na prezidenta za Občiansku koalíciu Rafal Trzaskowski odvolil vo Varšave a voľby označil za sviatok demokracie. V Gdansku odovzdal svoj hlas kandidát podporovaný stranou Právo a spravodlivosť Karol Nawrocki, ktorý taktiež apeloval na občiansku zodpovednosť pri formovaní budúcnosti krajiny.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)