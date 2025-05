Volebná účasť v Poľsku presiahla 50 %, evidujú aj porušenia moratória

Varšava 18. mája (TASR) - Od začiatku volebného moratória do nedeľného popoludnia zaznamenala polícia v Poľsku 202 prípadov jeho porušenia. Išlo o priestupky aj trestné činy, informovalo veliteľstvo poľskej polície. Voľby prezidenta Poľskej republiky sa konajú od 7.00 do 21.00 h a moratórium platí od polnoci z piatka na sobotu. Účasť k 17.00 h prekročila 50 percent. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



K najčastejším incidentom patrilo poškodzovanie volebných plagátov, agitácia na internete a prítomnosť podnapitých osôb v miestnostiach pre hlasovanie. V niektorých prípadoch boli členovia volebných komisií pozitívni na alkohol. V Sanoku prichytili členku komisie s takmer tromi promile, podobné prípady sa stali aj v Jaškowiciach a Lochowe.



Polícia evidovala tiež incidenty, pri ktorých voliči vyniesli hlasovacie lístky z volebných miestností. V Bielsku-Bialej zomrel 84-ročný volič napriek pokusom o oživenie, v inej volebnej miestnosti zadržali agresívneho muža, ktorý uhryzol člena komisie.



Podľa štátnej volebnej komisie dosiahla volebná účasť do 17.00 h 50,69 percenta. Hlasovalo viac než 14,4 milióna z vyše 28,4 milióna oprávnených voličov. Najvyššiu účasť zaznamenali Mazovské vojdvodstvo s hlavným mestom Varšava a Malopoľské vojvodstvo pri hraniciach so Slovenskom, najnižšiu Opolské na hraniciach s Českom a Lubuské na hraniciach s Nemeckom.



Vo všetkých hlavných mestách vojvodstiev prekročila účasť 50 percent, pričom vo Varšave dosiahla 58,85 percenta. Komisia dodala, že hlasovanie prebieha bez väčších problémov a nie je dôvod predlžovať moratórium.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)