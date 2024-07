Volebná účasť vo Francúzsku je najvyššia za viac ako štyri desaťročia

Paríž 7. júla (TASR) - Účasť v druhom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku stále dosahuje neobvykle vysoké hodnoty. Tri hodiny pred uzavretím volebných miestností stihlo odovzdať svoj hlas 59,7 percenta z oprávnených voličov, čo je najviac za ostatné vyše štyri desaťročia, konkrétne od roku 1981. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Volebná účasť je dokonca o niečo vyššia, ako bola v rovnakom čase v minulotýždňovom prvom kole volieb, keď do 17.00 h odovzdalo 59,39 percenta voličov. V prvom kole predčasných volieb pritom celkovo odvolilo 66,71 percenta voličov.



Vo voľbách do Národného zhromaždenia (dolná komora parlamentu) môže voliť viac než 49 miliónov registrovaných voličov. Volebné miestnosti sú otvorené od 8.00 h do 20.00 h a počiatočné výsledky budú známe už krátko po ich zatvorení. Hlasovanie v zámorských územiach Francúzska sa začalo už v sobotu. Francúzi volia 501 z 577 kresiel v Národnom zhromaždení. O zvyšných 76 poslancoch bolo rozhodnuté už počas prvého kola minulý týždeň.



V prvom kole predčasných volieb zvíťazilo krajne pravicové protiimigračné Národné združenia (RN), za ktorým nasledovala koalícia stredoľavicových, krajne ľavicových a zelených strán - a centristická aliancia prezidenta Emmanuela Macrona bola až tretia.



Rozhodnutie Macronova o vyhlásení predčasných volieb po úspechu RN v júnových eurovoľbách prekvapilo väčšinu analytikov. Verejnosť teraz s napätím sleduje či sa RN podarí získať v Národnom zhromaždení absolútnu väčšinu.



Funkčné obdobie poslancov Národného zhromaždenia je päť rokov. Ak v prvom kole volieb nijaký kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov a zároveň podporu aspoň 25 percent oprávnených voličov vo svojom volebnom obvode, tak do druhého kola postúpili všetci kandidáti s podporou minimálne 12,5 percenta odovzdaných hlasov.