Volebné miestnosti v Česku sa zatvorili, začína sa sčítavanie hlasov

Praha 21. septembra (TASR) - V Českej republike sa uzavreli v sobotu o 14.00 h volebné miestnosti. Skončili sa tak krajské a senátne voľby a začalo sa sčítavanie hlasov, informuje TASR.



Voliči vo voľbách rozhodovali o zložená tretiny Senátu a vedení trinástich českých krajov. Ku kompletnému sčítaniu hlasov by malo prísť v noci na nedeľu. Víťazi volieb v jednotlivých krajoch však môžu byť známi už skôr, konštatuje český spravodajský portál Novinky.cz



Volebná účasť v krajských voľbách bola pritom podľa predbežných výsledkov zrejme nižšia než v predchádzajúcich voľbách pred štyrmi rokmi, keď dosiahla 38 percent. Nízky záujem sprevádzal napríklad voľby v mnohých obciach na Jeseníkoch, ktoré boli v uplynulých dňoch poznačené ničivými povodňami. Do sobotňajšieho poludnia tam podľa Noviniek prišl k urnám len asi pätina voličov. V prechádzajúcich voľbách tam pritom účasť dosiahla okolo 30 percent.



Hlasovanie sa podľa predbežných informácií zaobišlo bez väčších problémov. Česká polícia však preveruje hlásenie o údajnom obchodovaní s hlasmi v Karlovarskom kraji. V Moravsko-sliezskom kraji zase riešili policajti v piatok výhražný e-mail pre školu, v ktorej sa nachádzala volebná miestnosť.



Voľby do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu sa konali v piatok a v sobotu. V krajských voľbách sa hlasovalo všade okrem Prahy, o priazeň voličov sa v nich uchádzalo približne 8000 kandidátov. Senátne voľby sa konali v 27 z celkových 81 obvodov naprieč republikou a kandidovalo v nich 169 ľudí.