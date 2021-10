Rezort vnútra: Volebné právo má aj občan bez nasadeného respirátora

Praha 8. októbra (TASR) - Za porušenie protipandemických opatrení pri voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR (PS PČR) hrozí nanajvýš pokuta, odoprieť volebné právo z tohto dôvodu nie je možné. Informuje o tom portál Seznam Zprávy.



"Porušenie mimoriadneho opatrenia na úseku ochrany verejného zdravia nie je možné sankcionovať odopretím výkonu volebného práva. Takýto zásah by nebol proporcionálny," vysvetlil hovorca českého ministerstva vnútra Adam Rözler.



Vo volebných miestnostiach budú platiť hygienické opatrenia, ako je napríklad povinnosť mať nasadenú ochranu dýchacích ciest minimálne vo forme respirátora typu FFP2, dodržiavanie dvojmetrových rozstupov či používanie dezinfekcie.



Pokiaľ príde volič bez ochrany horných dýchacích ciest, volebná komisia by počas jeho hlasovania mala zabrániť vstupu do miestnosti ďalším ľuďom. Následne by mala volebné miesto dôkladne vydezinfikovať.



V Česku pritom stúpajú počty nakazených. V utorok 5. októbra pribudlo viac než 1000 potvrdených prípadov, čo je najväčší prírastok od 18. mája. Taktiež vzrástlo aj reprodukčné číslo a stúpajú i počty hospitalizovaných. Podľa premiéra Andreja Babiša však nie je dôvod na sprísňovanie opatrení.