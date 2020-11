Volební úradníci nemajú žiadne dôkazy o podvode či strate hlasov v USA

Washington 13. novembra (TASR) - Podľa amerických volebných predstaviteľov neexistujú nijaké dôkazy o tom, že by sa v prezidentských voľbách z 3. novembra stratili hlasy alebo došlo k ich prepisovaniu či inému skorumpovaniu volebného systému.



Úradníci zodpovední za bezpečnosť volieb v USA tak vo štvrtok odmietli obvinenie dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa a niektorých republikánov tvrdiacich, že práve volebné podvody a strata hlasovacích lístkov viedli k Trumpovej prehre nad demokratickým kandidátom Joeom Bidenom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Voľby z 3. novembra boli najzaistenejšími v amerických dejinách... Neexistujú nijaké dôkazy o tom, že by niektorý z volebných systémov stratil hlasy, zmenil ich či akýmkoľvek iným spôsobom skompromitoval," uvádza sa vo vyhlásení americkej koordinačnej rady pre volebnú infraštruktúru patriacej pod americkú Bezpečnostnú agentúru pre kyberbezpečnosť a infraštruktúru (CISA).



"Vieme, že o našom volebnom procese existuje veľa nepodložených tvrdení i príležitostí na dezinformácie, môžeme vás však uistiť, že máme maximálnu dôveru v bezpečnosť a integritu našich volieb, a vy by ste ju mali mať tiež," píše sa ďalej vo vyhlásení podpísanom najvyššími volebnými úradníkmi v jednotlivých amerických štátoch a tiež predsedom vládnej agentúry EAC dohliadajúcej na volebnú administratívu v celých USA.



Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že volební úradníci momentálne "preverujú a opätovne kontrolujú" hlasy odovzdané vo svojich štátoch, kým oficiálne vyhlásia presné výsledky. Mnohé zo štátov pritom budú hlasy prepočítavať v prípade, že budú výsledky príliš tesné.



Volební úradníci vydali predmetné vyhlásenie len niekoľko hodín po tom, ako Trump na Twitteri zdieľal nepodložené tvrdenie, že výrobca hlasovacích zariadení Dominion "vymazal" v celých USA 2,7 milióna hlasov pre Trumpa a tisíce hlasov prepísal z Trumpa na Bidena. Malo k tomu dôjsť v Pensylvánii a ďalších štátoch, ktoré používajú zmienené volebné hlasovacie zariadenia.



Takéto obvinenie je dosiaľ posledným v sérií falošných tvrdení, ktorými Trump a niektorí republikáni odmietajú uznať Bidenovo volebné víťazstvo, uvádza AFP. Spoločnosť Dominion Voting Systems, ktorá zmienené zariadenia vyrába, tvrdenie kategoricky odmietla.