PRIESKUM: ANO stratilo dominanciu, blok Piráti a STAN je tesne za ním

Praha 2. februára (TASR) - České vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša naďalej slabne. Blok Pirátov a Starostov sa k nemu tesne približuje - podľa januárového volebného modelu spoločnosti Median by dostal hlas od 25 percent ľudí. V utorok o tom informoval na webe český Deník N. Ide o prvý model po vytvorení koalícií na českej politickej scéne.



Hnutie ANO by začiatkom roka volilo 26,5 percenta českých občanov. Podľa volebného modelu by teraz vo voľbách zvíťazilo, ale jeho podpora u ľudí sa znížila. "ANO zaznamenalo v januári 2021 pokles dva percentuálne body. Ešte v auguste si držalo stabilnú pozíciu okolo 30 percent. Zdá sa teda, že druhá vlna ochorenia COVID-19 mala na preferencie negatívny vplyv," spresnili výskumníci agentúry Median. ANO zoslablo, ale u voličov nad 65 rokov si udržiava podporu okolo 45 percent.



Za hnutím ANO sa v prieskume verejnej mienky umiestnili obe predvolebné koalície. Spojenectvo Českej pirátskej strany s hnutím Starostovia a nezávislí (STAN) by v januári volilo 25 percent ľudí.



Tretia v poradí je koalícia SPOLU, vytvorená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ktorá by získala 18,5 percenta hlasov.



Mierne sa posilnili hnutie Sloboda a priama demokracia - Tomio Okamura (SPD), ako aj ČSSD a KSČM, uviedol portál Novinky.cz. SPD by získala deväť percent hlasov, ČSSD a KSČM zhodne po sedem percent.



Voľby do českej Poslaneckej snemovne (dolnej komory parlamentu) sa budú konať v piatok 8. októbra a v sobotu 9. októbra 2021.