Volebný prieskum z Česka: ANO má naďalej vyše 30 percent
Starostovia tesne predbiehajú SPD.
Autor TASR
Praha 22. septembra (TASR) - Podľa najnovšieho volebného modelu agentúry STEM pre stanicu CNN Prima News by v súčasnosti vyhralo voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, so 64-percentnou účasťou, opozičné hnutie ANO, ktoré by dosiahlo podporu 30,9 percenta hlasov. TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy webového portálu Echo24.
Na druhom mieste sa už niekoľko mesiacov drží vládna koalícia SPOLU, ktorá by získala približne 19,5 percenta hlasov. Tretiu priečku obsadil STAN s podporou 12,1 percenta. Tesne nasleduje opozičné hnutie SPD s 12 percentami hlasov. Pirátov by volilo 9,3 percenta voličov, hnutie Stačilo! by dostalo 7,7 percenta hlasov a Motoristov by podporilo 5,7 percenta voličov.
ANO by v Poslaneckej snemovni získalo 68 mandátov, koalícia SPOLU by mala 41 mandátov, STAN a SPD by dostali zhodne po 24 kreslách, vyplýva z analýzy agentúry STEM.
SPD oproti predošlému prieskumu kleslo o pol percentuálneho bodu. Podľa autorov prieskumu však stále zostáva hlavným reprezentantom protestných hlasov, k čomu dopomohla spolupráca s troma menšími stranami - Trikolórou, Slobodnými a PRO. Piráti by obsadili 19 kresiel, hnutie Stačilo! by malo 15 poslancov a Motoristi by prekročili hranicu vstupu do Snemovne s deviatimi mandátmi.
Analytici zo STEM robili prieskum v troch vlnách od 28. augusta do 16. septembra a zúčastnilo sa na ňom viac ako 1500 respondentov z celej republiky.
