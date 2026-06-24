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Volebný súboj v Kolumbii sa skončil, ľavičiar Cepeda uznal porážku
Cepeda prehral v nedeľňajšom druhom kole volieb o menej než jeden percentuálny bod a dištancoval sa od násilností, ktoré prepukli počas povolebných protestov.
Autor TASR
Bogota 24. júna (TASR) - Kolumbijský ľavicový kandidát Iván Cepeda v stredu uznal porážku v tesnom súboji o prezidentské kreslo, v ktorom zvíťazil jeho krajne pravicový rival Abelardo de la Espriella, informuje v stredu agentúra AFP, píše TASR.
Cepeda prehral v nedeľňajšom druhom kole volieb o menej než jeden percentuálny bod a dištancoval sa od násilností, ktoré prepukli počas povolebných protestov.
Predtým síce vyhlásil, že počká na dokončenie sčítania hlasov, novinárom však následne oznámil, že sa „rozhodol akceptovať výsledok, ktorý z tohto procesu vzišiel“.
„Robím to preto, aby som prispel k spolužitiu, mieru a dialógu medzi Kolumbijčanmi,“ dodal. Povolebné nepokoje sa odohrali najmä v mestách Bogota a Cali v nedeľu večer, keď demonštranti zakladali požiare a hádzali predmety do poriadkovej polície, ktorá proti davu zakročila slzotvorným plynom.
Ľavicový senátor Cepeda je blízkym spojencom prezidenta Gustava Petra, ktorý hovoril o volebnom podvode a naznačil možnosť anulovania hlasovania z dôvodu „priameho zasahovania“ zo strany Spojených štátov.
De la Espriella získal pred nedeľňajším druhým kolom volieb, ako aj po ňom, nadšenú podporu od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Volebná pozorovateľská misia Európskej únie v Kolumbii (MOE) v utorok potvrdila, že voľby prebehli v poriadku a bez pochybení. Novozvolený prezident – milionár a právnik, ktorý podľa AFP zbohatol na obhajobe pašerákov drog a podvodníkov – sľúbil, že voči zločinu zakročí tvrdou rukou. V minulosti raz vyzval na „vypitvanie“ kolumbijskej politickej ľavice, no neskôr svoje vyjadrenia zmiernil.
„Ak to bude potrebné, uchýlime sa k odporu a pokojnej občianskej neposlušnosti,“ vyhlásil Cepeda, ktorý zároveň varoval, že odmietne akýkoľvek pokus o nastolenie autoritárskej nadvlády v krajine.
Cepeda prehral v nedeľňajšom druhom kole volieb o menej než jeden percentuálny bod a dištancoval sa od násilností, ktoré prepukli počas povolebných protestov.
Predtým síce vyhlásil, že počká na dokončenie sčítania hlasov, novinárom však následne oznámil, že sa „rozhodol akceptovať výsledok, ktorý z tohto procesu vzišiel“.
„Robím to preto, aby som prispel k spolužitiu, mieru a dialógu medzi Kolumbijčanmi,“ dodal. Povolebné nepokoje sa odohrali najmä v mestách Bogota a Cali v nedeľu večer, keď demonštranti zakladali požiare a hádzali predmety do poriadkovej polície, ktorá proti davu zakročila slzotvorným plynom.
Ľavicový senátor Cepeda je blízkym spojencom prezidenta Gustava Petra, ktorý hovoril o volebnom podvode a naznačil možnosť anulovania hlasovania z dôvodu „priameho zasahovania“ zo strany Spojených štátov.
De la Espriella získal pred nedeľňajším druhým kolom volieb, ako aj po ňom, nadšenú podporu od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Volebná pozorovateľská misia Európskej únie v Kolumbii (MOE) v utorok potvrdila, že voľby prebehli v poriadku a bez pochybení. Novozvolený prezident – milionár a právnik, ktorý podľa AFP zbohatol na obhajobe pašerákov drog a podvodníkov – sľúbil, že voči zločinu zakročí tvrdou rukou. V minulosti raz vyzval na „vypitvanie“ kolumbijskej politickej ľavice, no neskôr svoje vyjadrenia zmiernil.
„Ak to bude potrebné, uchýlime sa k odporu a pokojnej občianskej neposlušnosti,“ vyhlásil Cepeda, ktorý zároveň varoval, že odmietne akýkoľvek pokus o nastolenie autoritárskej nadvlády v krajine.