Volebný tím: Trump bol informovaný o hrozbe atentátu zo strany Iránu

Washington 25. septembra (TASR) - Predstavitelia amerických tajných služieb v utorok informovali republikánskeho kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa o hrozbách atentátu zo strany Iránu. Oznámil to Trumpov volebný tím, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



"Úrad riaditeľa (americkej) Národnej spravodajskej služby dnes (v utorok) informoval prezidenta Trumpa o skutočných a konkrétnych hrozbách atentátu zo strany Iránu v snahe destabilizovať a zasiať chaos v Spojených štátoch," uviedol Trumpov tím vo vyhlásení.



Dodal, že podľa amerických tajných služieb sa iránske hrozby "v uplynulých mesiacoch zvýšili" a úrady pracujú na ochrane Trumpa a zabezpečení, aby neboli ovplyvnené novembrové voľby.



Irán v minulosti odmietol obvinenia USA o zasahovaní do amerických záležitostí. K najnovším tvrdeniam sa zatiaľ nevyjadril.



Podľa americkej televízie CNN však Teherán viackrát pohrozil Spojeným štátom pomstou za to, že americké sily za Trumpovho prezidentovania v januári 2020 zabili veliteľa iránskych Islamských revolučných gárd Kásema Solejmáního. Predstavitelia vtedajšej Trumpovej administratívy majú odvtedy zvýšenú ochranu.