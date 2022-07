Volebným lídrom stredoľavej koalície bude expremiér Talianska E. Letta

Rím 26. júla (TASR) - Bývalý taliansky premiér Enrico Letta bude hlavným kandidátom stredo-ľavicovej koalície v septembrových predčasných parlamentných voľbách. TASR správu prevzala z agentúr APA a ANSA.



Expremiér takisto vyjadril presvedčenie, že vo voľbách vypísaných na 25. septembra sa vytvorí široké zoskupenie strán, ktoré spoločne zastavia vzostup talianskej pravice.



"Či už my, alebo pravica, v týchto voľbách nenastane žiadna remíza. Rozhodne sa medzi nami a (líderkou strany Bratia Talianska Giorgiou) Meloniouvou," povedal Letta, ktorý bol na čele talianskej vlády v rokoch 2013-2014.



Zároveň rozhodne odmietol možnosť, že by jeho Demokratická strana (PD) mohla byť i v ďalšom volebnom súčasťou vládnej koalície, v ktorej bude aj populistické Hnutie piatich hviezd (M5S).



Taliansky premiér Mario Draghi podal vo štvrtok (21. júla) opätovne demisiu. Deň predtým mu taliansky Senát vyslovil dôveru, avšak hlasovanie bojkotovala trojica koaličných strán - Vpred Taliansko (Forza Italia; FI), Liga (LSP) Matteo Salvini a M5S - čo fakticky znamenalo rozpad koalície.



Draghi, ktorý bol premiérom od februára 2021, podal demisiu prvýkrát 14. júla. Prezident Sergio Mattarella ju neprijal a premiéra požiadal, aby sa v parlamente pokúsil získať väčšiu podporu od poslancov.



Pravicové strany by v septembrových voľbách mohli získať približne 47 percent hlasov, píše APA s odvolaním na na výsledky prieskumov. Najsilnejšou stranou by na základe nich mohla byť krajine pravicová a euroskeptická strana Bratia Talianska (FdI). Jej líderka Giorgia Meloniová v pondelok oznámila, že je pripravená prevziať premiérsku funkciu.