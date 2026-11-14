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Voliči na Aljaške odmietli návrh na zrušenie otvorených primárok
Išlo o druhý prípad za posledné dva roky, keď voliči odmietli návrat k straníckym primárkam a všeobecným voľbám, v ktorých možno zvoliť iba jedného kandidáta.
Autor TASR
Juneau 14. novembra (TASR) — Voliči na Aljaške odmietli najnovší pokus o zrušenie systému otvorených primárok a hlasovania s určovaním poradia preferencií vo všeobecných voľbách. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
O návrhu sa rozhodovalo v rámci volieb 3. novembra. Išlo o druhý prípad za posledné dva roky, keď voliči odmietli návrat k straníckym primárkam a všeobecným voľbám, v ktorých možno zvoliť iba jedného kandidáta.
Odporcovia, vrátane prezidenta Donalda Trumpa, tvrdia, že tento systém je mätúci. Medzi darcami, ktorí podporili snahu o jeho zrušenie bol aj Elon Musk.
„Keď obyvatelia Aljašky hovoria, že chcú slobodu zvoliť si na danú funkciu toho najlepšieho človeka – bez ohľadu na stranícku príslušnosť – a právo vedieť, kto financuje naše voľby, myslia to vážne,“ povedala zástupkyňa vedúceho kampane „No on 2“ Ruth Hallová.
V rámci takzvaných otvorených primárok figurujú všetci kandidáti na jednom hlasovacom lístku. Štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov – bez ohľadu na to, ku ktorej strane patria – následne postupujú do hlavných volieb, v ktorých sa uplatňuje systém zoradeného hlasovania.
V roku 2020 voliči na Aljaške tesnou väčšinou schválili nový systém, ktorý bol prvýkrát použitý vo voľbách v roku 2022. Otvorené primárky a hlasovanie s určovaním poradia preferencií poskytuje voličom širší výber a núti kandidátov budovať si širšiu koalíciu podpory. Podľa jeho priaznivcov to má pozitívny vplyv na fungovanie zákonodarneého zboru, ktorý v posledných rokoch na Aljaške fungoval na základe nadstraníckych koalícií.
Hlavné politické strany a volebné tímy niekedy vyvíjajú nátlak na kandidátov, ktorí v primárkach skončili na nižších priečkach, aby zo súboja v hlavných voľbách odstúpili. Cieľom je uvoľniť cestu pre kandidátov s najväčšou politickou podporou.
O návrhu sa rozhodovalo v rámci volieb 3. novembra. Išlo o druhý prípad za posledné dva roky, keď voliči odmietli návrat k straníckym primárkam a všeobecným voľbám, v ktorých možno zvoliť iba jedného kandidáta.
Odporcovia, vrátane prezidenta Donalda Trumpa, tvrdia, že tento systém je mätúci. Medzi darcami, ktorí podporili snahu o jeho zrušenie bol aj Elon Musk.
„Keď obyvatelia Aljašky hovoria, že chcú slobodu zvoliť si na danú funkciu toho najlepšieho človeka – bez ohľadu na stranícku príslušnosť – a právo vedieť, kto financuje naše voľby, myslia to vážne,“ povedala zástupkyňa vedúceho kampane „No on 2“ Ruth Hallová.
V rámci takzvaných otvorených primárok figurujú všetci kandidáti na jednom hlasovacom lístku. Štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov – bez ohľadu na to, ku ktorej strane patria – následne postupujú do hlavných volieb, v ktorých sa uplatňuje systém zoradeného hlasovania.
V roku 2020 voliči na Aljaške tesnou väčšinou schválili nový systém, ktorý bol prvýkrát použitý vo voľbách v roku 2022. Otvorené primárky a hlasovanie s určovaním poradia preferencií poskytuje voličom širší výber a núti kandidátov budovať si širšiu koalíciu podpory. Podľa jeho priaznivcov to má pozitívny vplyv na fungovanie zákonodarneého zboru, ktorý v posledných rokoch na Aljaške fungoval na základe nadstraníckych koalícií.
Hlavné politické strany a volebné tímy niekedy vyvíjajú nátlak na kandidátov, ktorí v primárkach skončili na nižších priečkach, aby zo súboja v hlavných voľbách odstúpili. Cieľom je uvoľniť cestu pre kandidátov s najväčšou politickou podporou.