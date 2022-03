Valletta 26. marca (TASR) - Voliči na Malte v sobotu hlasujú v parlamentných voľbách. Vládnuca Labouristická strana premiéra Roberta Abelu by podľa prieskumov mala získať ďalší mandát. TASR o tom informuje na základe správ prevzatých z agentúr AFP a DPA.



Volebné miestnosti v krajine sa otvorili o 7.00 h SEČ a zatvoriť sa majú o 22.00 h. V krajine je podľa DPA viac ako 340.000 oprávnených voličov.



Na základe predvolebných prieskumov by mala zvíťaziť Abelova Labouristická strana pred opozičnou Nacionalistickou stranou (PN), píše DPA. Prvé neoficiálne výsledky sú očakávané v nedeľu predpoludním. Sobotňajšie parlamentné voľby sú prvé, v ktorých môžu hlasovať aj osoby vo veku 16 a 17 rokov.



Ostrov Malta sa nachádza v Atlantickom oceáne, južne od talianskeho ostrova Sicília. Je to najmenšia a najhustejšie osídlená členská krajina Európskej únie, píše agentúra AFP. Malta má rozlohu 316 kilometrov štvorcových a približne 516.000 obyvateľov.