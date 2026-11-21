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Voliči v Barnhame hlasovali v referende za vystúpenie z Británie
Obec má podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 necelých 600 obyvateľov, pričom oprávnených hlasovať bolo približne 500 ľudí.
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Obyvatelia anglickej obce Barnham v grófstve Suffolk hlasovali v sobotňajšom nezáväznom referende za odchod zo Spojeného kráľovstva a získaní štatútu korunnej dependencie, teda samosprávneho územia patriaceho pod britskú korunu, ktoré však nie je súčasťou Spojeného kráľovstva. Za nezávislosť bolo 257 účastníkov referenda, proti 16 a jeden hlas bol neplatný. Informovala o tom televízia Sky News.
Obec má podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 necelých 600 obyvateľov, pričom oprávnených hlasovať bolo približne 500 ľudí.
Referendum zorganizovalo združenie obyvateľov Barnhamu na protest proti plánom britskej vlády ubytovať na neďalekej bývalej základni Kráľovského letectva (RAF) 931 žiadateľov o azyl. Vláda tento krok zvažuje v rámci snahy presunúť migrantov z hotelov do bývalých vojenských objektov.
Obyvatelia Barnhamu sa predovšetkým obávajú o svoju bezpečnosť, keďže nevedia, odkiaľ žiadatelia - údajne všetko muži - pochádzajú a akú majú minulosť.
Hlasovanie malo čisto protestný a symbolický charakter. Krátko po oznámení výsledkov referenda bola predstavená nová vlajka Barnhamu, zobrazujúca stepného vtáka ležiaka úhorového na pozadí vo farbe suffolkskej modrej.
Ide o druhé podobné hlasovanie v Anglicku. V septembri tohto roku sa rovnaké symbolické referendum konalo v dedine Piddington v grófstve Oxfordshire, kde sa obyvatelia taktiež vyslovili za odchod zo Spojeného kráľovstva pre plány ubytovať na bývalej vojenskej základni 1256 žiadateľov o azyl.
Britská labouristická vláda, ktorá je pri moci od júla 2024, prisľúbila po protestoch verejnosti ukončiť využívanie hotelov na ubytovanie migrantov. Do roku 2029 chce presunúť všetkých žiadateľov o azyl do bývalých vojenských objektov. Túto politiku zdedila po predchádzajúcom konzervatívnom kabinete.
Obec má podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 necelých 600 obyvateľov, pričom oprávnených hlasovať bolo približne 500 ľudí.
Referendum zorganizovalo združenie obyvateľov Barnhamu na protest proti plánom britskej vlády ubytovať na neďalekej bývalej základni Kráľovského letectva (RAF) 931 žiadateľov o azyl. Vláda tento krok zvažuje v rámci snahy presunúť migrantov z hotelov do bývalých vojenských objektov.
Obyvatelia Barnhamu sa predovšetkým obávajú o svoju bezpečnosť, keďže nevedia, odkiaľ žiadatelia - údajne všetko muži - pochádzajú a akú majú minulosť.
Hlasovanie malo čisto protestný a symbolický charakter. Krátko po oznámení výsledkov referenda bola predstavená nová vlajka Barnhamu, zobrazujúca stepného vtáka ležiaka úhorového na pozadí vo farbe suffolkskej modrej.
Ide o druhé podobné hlasovanie v Anglicku. V septembri tohto roku sa rovnaké symbolické referendum konalo v dedine Piddington v grófstve Oxfordshire, kde sa obyvatelia taktiež vyslovili za odchod zo Spojeného kráľovstva pre plány ubytovať na bývalej vojenskej základni 1256 žiadateľov o azyl.
Britská labouristická vláda, ktorá je pri moci od júla 2024, prisľúbila po protestoch verejnosti ukončiť využívanie hotelov na ubytovanie migrantov. Do roku 2029 chce presunúť všetkých žiadateľov o azyl do bývalých vojenských objektov. Túto politiku zdedila po predchádzajúcom konzervatívnom kabinete.