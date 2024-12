Voliči v Chorvátsku hlasujú v prvom kole prezidentských volieb

Záhreb 29. decembra (TASR) - Voliči v Chorvátsku v nedeľu už po tretíkrát v tomto roku pristupujú k volebným urnám. Tentokrát si v prvom kole prezidentských volieb vyberajú hlavu štátu. Súčasný prezident Zoran Milanovič sa uchádza o druhé päťročné funkčné obdobie v konkurencii ďalších siedmich kandidátov a kandidátok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.



V apríli sa v tejto balkánskej krajine konali predčasné parlamentné voľby a nasledovali júnové voľby do Európskeho parlamentu, pripomína portál Politico.



V prípade, že Milanovič zvíťazí, bude len tretím prezidentom Chorvátska zvoleným aj na druhé funkčné obdobie. Jeho hlavným súperom je kandidát vládnucej konzervatívnej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) Dragan Primorac. O post prezidenta bojujú aj Miro Bulj zo strany Most, poslankyňa ľavicovo-zelenej strany Môžeme (Možemo!) Ivana Kekinová, Branka Lozová zo strany Domov a národné zhromaždenie (DOMiNO) a traja nezávislí kandidáti - Marija Selak Raspudičová, Tomislav Jonjič a Niko Tokič Kartelo.



Chorvátsko má doma ale aj v zahraničí dokopy takmer 3,8 milióna oprávnených voličov. Hlas vo voľbách budú môcť Chorváti odovzdať až v 37 krajinách. Na rozdiel od parlamentných volieb, kde sa v zahraničí hlasuje dva dni, prezidentské voľby sa konajú len jeden deň, pripomína HINA.



Volebné miestnosti sú v Chorvátsku otvorené od 7.00 h do 19.00 h. Po zatvorení volebných miestností sa očakávajú predbežné výsledky. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola, ktoré sa uskutoční po 14. dňoch, postúpia prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.



Podľa prieskumov by sa v prípadnom druhom kole stretli Milanovič a Primorac. Milanovič, ktorý je podľa Politico pre svoj ultranacionalistický populizmus niekedy nazývaný chorvátskym (Donaldom) Trumpom, je najpopulárnejším politikom v krajine. V najnovších prieskumoch vedie s 39 percentami hlasov. Za ním nasleduje Primorac, ktorý dosahuje 24 percent hlasov.