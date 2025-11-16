< sekcia Zahraničie
Voliči v Čile v prvom kole rozhodujú o nástupcovi prezidenta Borica
Súčasný ľavicový prezident Boric nemôže znova kandidovať, pretože čilská ústava zakazuje zastávať post prezidenta dve po sebe idúce funkčné obdobia.
Autor TASR
Buenos Aires 16. novembra (TASR) - Voliči v Čile v nedeľu rozhodnú o nástupcovi ľavicového prezidenta Gabriela Borica. Predvolebné prieskumy v prvom kole favorizujú Jeannette Jarovú z Komunistickej strany, v druhom kole by však pravdepodobne prehrala, píše TASR podľa agentúry DPA.
Jarovú ako kandidátku ľavicovej koalície „Unidad por Chile“ podporuje podľa prieskumov 23 až 28 percent voličov, José Antonia Kasta z krajne pravicovej strany „Republicanos“ 22 - 23 percent voličov, konzervatívnu Evelynu Mattheiovú zo strany „Chile Vamos“ 14 až 21 percent a Johannesa Kaisera z „Partido Nacional Libertario“ 11 až 15 percent voličov.
Bývalá ministerka práce Jarová v nedeľu preto pravdepodobne nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov a v decembri sa očakáva druhé kolo volieb medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi. Ak sa v nich rozdrobená pravica zjednotí, súper Jarovej by ju mohol poraziť.
Okrem nového prezidenta sa v nedeľu volí aj takmer polovica Senátu a 155 členov Poslaneckej snemovne. Účasť na voľbách je v Čile povinná a voliť môže približne 15,8 milióna ľudí. Výsledky sa očakávajú neskoro v noci.
Hlavnými témami predvolebnej kampane boli ekonomické otázky, kriminalita a migrácia. Hoci Čile je stále jednou z najbezpečnejších krajín v regióne, v niektorých oblastiach v poslednom čase vzrástla kriminalita.
Súčasný ľavicový prezident Boric nemôže znova kandidovať, pretože čilská ústava zakazuje zastávať post prezidenta dve po sebe idúce funkčné obdobia. Jeho nástupca sa ujme úradu 11. marca 2026.
