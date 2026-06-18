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Voliči v doplňovacích voľbách môžu rozhodnúť aj o britskom premiérovi
Vo voľbách kandiduje primátor Manchesteru Andy Burnham ako politický veterán Labouristickej strany.
Autor TASR
Londýn 18. júna (TASR) - Britskí voliči v obvode Makerfield vo štvrtok hlasujú v doplňovacích voľbách a ich výsledok môže rozhodnúť aj o politickej budúcnosti labouristického premiéra Keira Starmera. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie BBC.
Vo voľbách kandiduje primátor Manchesteru Andy Burnham ako politický veterán Labouristickej strany. V prípade úspechu si zaistí miesto v Dolnej komore parlamente za tento obvod v severozápadnom Anglicku a môže sa pokúsiť nahradiť Starmera v pozícii premiéra.
Hlasovacie miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ) a zatvoria sa o 22.00 h (23.00 h SELČ). Sčítavanie hlasov sa začne hneď po po ich uzatvorení a oficiálne výsledky by mali byť známe v piatok skoro ráno. Hoci prieskumy očakávajú víťazstvo Burnhama, čelí silnej konkurencii Roberta Kenyona zo strany Reform UK.
Doplňovacie voľby v obvode Makerfield vyvolalo odstúpenie poslanca Josha Simonsa minulý mesiac a voliči si môžu vybrať spomedzi 14 kandidátov. Doplňovacie voľby sú aj v dvoch obvodoch v Škótsku.
Starmer v stredu uviedol, že v prípade zvolenia je ochotný ponúknuť Burnhamovi „veľkú“ pozíciu vo svojom kabinete. Burnhamovi spojenci v strane však trvali na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Jeho výhodou podľa nich je, že v prípade úspechu prinesie zmenu a že „nebol spájaný s vládnymi zlyhaniami“.
Burnham a jeho spojenci podľa britského denníku The Times údajne dúfajú v Starmerovo odstúpenie a nie v súboj o vedenie strany, ktorý by poškodil reputáciu labouristov. Súčasný premiér však opakovane vyhlásil, že neodstúpi a bude o svoju funkciu bojovať.
Vo voľbách kandiduje primátor Manchesteru Andy Burnham ako politický veterán Labouristickej strany. V prípade úspechu si zaistí miesto v Dolnej komore parlamente za tento obvod v severozápadnom Anglicku a môže sa pokúsiť nahradiť Starmera v pozícii premiéra.
Hlasovacie miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ) a zatvoria sa o 22.00 h (23.00 h SELČ). Sčítavanie hlasov sa začne hneď po po ich uzatvorení a oficiálne výsledky by mali byť známe v piatok skoro ráno. Hoci prieskumy očakávajú víťazstvo Burnhama, čelí silnej konkurencii Roberta Kenyona zo strany Reform UK.
Doplňovacie voľby v obvode Makerfield vyvolalo odstúpenie poslanca Josha Simonsa minulý mesiac a voliči si môžu vybrať spomedzi 14 kandidátov. Doplňovacie voľby sú aj v dvoch obvodoch v Škótsku.
Starmer v stredu uviedol, že v prípade zvolenia je ochotný ponúknuť Burnhamovi „veľkú“ pozíciu vo svojom kabinete. Burnhamovi spojenci v strane však trvali na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Jeho výhodou podľa nich je, že v prípade úspechu prinesie zmenu a že „nebol spájaný s vládnymi zlyhaniami“.
Burnham a jeho spojenci podľa britského denníku The Times údajne dúfajú v Starmerovo odstúpenie a nie v súboj o vedenie strany, ktorý by poškodil reputáciu labouristov. Súčasný premiér však opakovane vyhlásil, že neodstúpi a bude o svoju funkciu bojovať.