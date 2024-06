Voliči v Írsku rozhodnú o svojich poslancoch v EP i miestnych radách

Dublin 7. júna (TASR) - V Írsku sa v piatok začalo hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Spolu s eurovoľbami sa v Írsku rozhoduje aj o zložení miestnych zastupiteľstiev. Predvolebnej kampani dominovala téma nedostatku bytov a odpor voči imigrantom a utečencom, informoval denník The Guardian.



Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h miestneho času (08.00 SELČ) a zatvoria sa o 22.00 h (23.00 SELČ). Do volieb je zaregistrovaných približne 3,6 milióna voličov.



Írsko vyšle do Európskeho parlamentu Európy 14 poslancov, čo predstavuje dve percentá zo 720-člennej komory. Okrem toho voliči rozhodnú o obsadení 949 poslaneckých kresiel v mestských a krajských radách a zvolia aj primátora mesta Limerick.



Denník The Guardian napísal, že o hlasy voličov v Írsku sa uchádza rekordný počet krajne pravicových kandidátov. Strany vládnej koalície na to reagovali sprísnením svojej rétoriky a opatreniami proti migrantom a žiadateľom o azyl. V neprospech krajnej pravice hovorí aj to, že do volieb postavila zrejme priveľa kandidátov, takže dôjde k rozdeleniu hlasov.



Na druhej strane, vďaka rétorike krajne pravicových kandidátov by o časť voličov mohla prísť opozičná strana Sinn Féin (My sami). The Guardian objasnil, že niektorí Íri by totiž uvítali tvrdší postoj k prisťahovalectvu zo strany Sinn Féin alebo vládnucich strán v Írsku - Fine Gael (Klan) a Fianna Fáil (Republikánska strana).



Téma prisťahovalectva je jednou z hlavných tém kampane krajnej pravice na celom kontinente: okrem iného v Portugalsku, Holandsku, Škandinávii a Nemecku.



Vo väčšine z 27 krajín Európskej únie – vrátane Nemecka a Francúzska – sa hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu bude konať nadchádzajúci víkend. Právo voliť má 370 miliónov ľudí, dodáva TASR.