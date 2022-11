Voliči v Kalifornii, Michigane a Vermonte odobrili ochranu interrupcií

Washington 9. novembra (TASR) - Voliči v amerických štátoch Kalifornia, Michigan a Vermont v utorňajších referendách schválili ústavné zmeny chrániace právo na umelé ukončenie tehotenstva. Obyvatelia Kentucky ústavný zákaz interrupcií odmietli. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP a webovej stránky stanice CNN.



V piatich amerických štátoch sa v utorok okrem doplňujúcich volieb do Kongresu konali aj referendá o interrupciách.



V Michigane je od roku 1931 v platnosti zákon, ktorý interrupcie na území štátu zakazuje. Súdy však tento zákaz blokujú, pripomína CNN. Výsledok referenda pomôže zabrániť uplatňovaniu tohto zákona. Právo na umelé ukončenie tehotenstva bude chránené ústavou aj vo Vermonte a Kalifornii.



Obyvatelia štátu Kentucky odmietli zmenu ústavy, ktorá by interrupcie zakazovala. V tamojšom zákonodarnom zbore majú prevahu republikáni, ktorí tento zákaz presadzujú. Tento neúspech však nebude mať žiadny vplyv na právo na interrupcie v prípade, ak najvyšší súd v tomto štáte rozhodne v prospech zákazu prijatom na úrovni zákonodarného zboru, dodáva AFP.



V Montane voliči rozhodovali o návrhu zákona, ktorý by od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyžadoval poskytnutie starostlivosti deťom narodeným v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva a akýmkoľvek spôsobom - vrátane prirodzeného pôrodu, cisárskeho rezu či umelo vyvolaného potratu. Výsledky však budú známe neskôr.



Najvyšší súd Spojených štátov v júni tohto roka zrušil rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Súd tým právomoc rozhodovať o práve na umelé ukončenie tehotenstva prenechal jednotlivým štátom, konštatuje NBC News. Interrupcie sú v súčasnosti zakázané v 13 štátoch USA vrátane Kentucky.