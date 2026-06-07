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Voliči v Kosove po tretí raz za 18 mesiacov hlasujú vo voľbách
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu.
Autor TASR
Priština 7. júna (TASR) - V Kosove sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Úradujúca prezidentka Albuleny Haxhiuová ich vypísala po tom, čo parlament nezvolil novú hlavu štátu v ústavou stanovenej lehote. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice ABC News.
Volebné miestnosti pre predčasné parlamentné voľby v Kosove sa otvorili o 07.00 h SELČ a voliči môžu svoj hlas odovzdať do 19.00 h SELČ.
Kosovská volebná komisia uviedla, že o kreslá v 120-člennom parlamente sa uchádza viac ako 900 kandidátov zo 17 strán a troch koaličných zoskupení.
V uplynulej dobe sa neuskutočnili žiadne prieskumy verejnej mienky, no analytici predpokladajú ďalšie víťazstvo strany Sebaurčenie (Vetëvendosje) premiéra Albina Kurtiho. Na zabezpečenie dvojtretinovej väčšiny potrebnej na zvolenie novej hlavy štátu bude musieť dosiahnuť kompromis s opozičnými stranami.
Napriek tomu, že v oboch minuloročných parlamentných voľbách zvíťazila Kurtiho stredoľavicová strana Sebaurčenie, v zákonodarnom zbore nemala väčšinu. Kurti nedokázal nájsť kompromis s opozíciou pri hľadaní spoločného kandidáta. Opozícia obviňuje Kurtiho z autoritatívneho prístupu a snahy o koncentráciu moci.
Bývalá prezidentka Vjosa Osmaniová, ktorej mandát sa skončil 4. apríla, už 6. marca dekrétom rozpustila parlament a vyhlásila predčasné voľby po tom, čo deň predtým poslanci nedokázali zvoliť jej nástupcu. Svoj krok odôvodnila článkom 86 ústavy, podľa ktorého má byť nová hlava štátu zvolená najneskôr 30 dní pred koncom jej mandátu. Strana Sebaurčenie však dekrét napadla na ústavnom súde, ktorý rozhodol, že parlament sa môže pokúšať zvoliť prezidenta až do 28. apríla. Po tomto termíne bude automaticky rozpustený a do 45 dní sa musia konať predčasné voľby.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť tohto srbského územia obývaného prevažne kosovskými Albáncami neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Je preto jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.
Volebné miestnosti pre predčasné parlamentné voľby v Kosove sa otvorili o 07.00 h SELČ a voliči môžu svoj hlas odovzdať do 19.00 h SELČ.
Kosovská volebná komisia uviedla, že o kreslá v 120-člennom parlamente sa uchádza viac ako 900 kandidátov zo 17 strán a troch koaličných zoskupení.
V uplynulej dobe sa neuskutočnili žiadne prieskumy verejnej mienky, no analytici predpokladajú ďalšie víťazstvo strany Sebaurčenie (Vetëvendosje) premiéra Albina Kurtiho. Na zabezpečenie dvojtretinovej väčšiny potrebnej na zvolenie novej hlavy štátu bude musieť dosiahnuť kompromis s opozičnými stranami.
Napriek tomu, že v oboch minuloročných parlamentných voľbách zvíťazila Kurtiho stredoľavicová strana Sebaurčenie, v zákonodarnom zbore nemala väčšinu. Kurti nedokázal nájsť kompromis s opozíciou pri hľadaní spoločného kandidáta. Opozícia obviňuje Kurtiho z autoritatívneho prístupu a snahy o koncentráciu moci.
Bývalá prezidentka Vjosa Osmaniová, ktorej mandát sa skončil 4. apríla, už 6. marca dekrétom rozpustila parlament a vyhlásila predčasné voľby po tom, čo deň predtým poslanci nedokázali zvoliť jej nástupcu. Svoj krok odôvodnila článkom 86 ústavy, podľa ktorého má byť nová hlava štátu zvolená najneskôr 30 dní pred koncom jej mandátu. Strana Sebaurčenie však dekrét napadla na ústavnom súde, ktorý rozhodol, že parlament sa môže pokúšať zvoliť prezidenta až do 28. apríla. Po tomto termíne bude automaticky rozpustený a do 45 dní sa musia konať predčasné voľby.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť tohto srbského územia obývaného prevažne kosovskými Albáncami neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Je preto jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.