Voliči v opakovaných voľbách rozhodujú o novom Rumunskom prezidentovi

Bukurešť 4. mája (TASR) - V Rumunsku sa v nedeľu o 7.00 h otvorili volebné miestnosti a voliči si volia nového prezidenta v rámci opakovania anulovaných novembrových volieb. Podľa predvolebných prieskumov sa očakáva v prvom kole opäť úspech krajne pravicového kandidáta. TASR o tom píše podľa agentúr Agerpress a AFP.



Hlasovanie sa končí o 21.00 h a voliči, ktorí sú v tom čase vo volebnej miestnosti alebo čakajú pred ňou na vstup, môžu voliť najneskôr do 23.59 h. Ak v nedeľu žiadny z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači postúpia do druhého kola 18. mája. Hlasovať viackrát alebo bez zákonného volebného práva je trestné, zakázané je aj fotografovanie alebo filmovanie hlasovacích lístkov.



Podľa volebných zoznamov Stáleho volebného úradu (AEP) má volebné právo 17.988.031 občanov. K dispozícii majú 18.979 volebných miestností po celej krajine, z toho 1289 v hlavnom meste Bukurešť. V zahraničí sa začalo hlasovať už v piatok a tamojší Rumuni majú k dispozícii 965 volebných miestností, o 15 viac ako v roku 2024.



Rumunský ústavný súd (US) 11. marca zamietol odvolanie 62-ročného kandidáta krajnej pravice Calina Georgesca proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie (BEC). BEC jeho kandidatúru zrušila pre volebné manipulácie.



Georgescu prekvapivo vyhral prvé kolo prezidentských volieb 24. novembra 2024, hoci predvolebné prieskumy mu pripisovali iba minimálnu podporu. ÚS na základe informácií spravodajských služieb anuloval 6. decembra výsledky prvého kola volieb pre nelegálne zásahy do volebnej kampane na sociálnych sieťach.



Podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov umelo vytvorených účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva to popiera. Rumunská jednotka na stíhanie organizovaného zločinu (DIICOT) začala po analýze odtajnených dokumentov vyšetrovanie Georgescovej kampane.