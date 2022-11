Voliči v piatich štátoch USA budú v utorok rozhodovať o interrupciách

Washington 5. novembra (TASR) - Obyvatelia v piatich amerických štátoch budú v utorok 8. novembra popri celonárodných doplňujúcich voľbách do Kongresu hlasovať aj v referendách o práve na interrupcie. TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky televíznej stanice NBC News.



Voliči v Kalifornii, Michigane a Vermonte budú hlasovať o tom, či by právo na umelé prerušenie tehotenstva malo byť súčasťou ústavy týchto štátov. Interrupcie sú v týchto štátoch povolené. Obyvatelia v Kentucky, kde sú takéto zákony v súčasnosti zakázané, budú rozhodovať o ústavnom potvrdení tohto zákazu.



V Montane budú voliči rozhodovať o návrhu zákona, ktorý by od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyžadoval poskytnutie starostlivosti deťom narodeným v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva a akýmkoľvek spôsobom - vrátane prirodzeného pôrodu, cisárskeho rezu či umelo vyvolaného potratu, vysvetľuje na svojej webovej stránke verejný rozhlas v tomto štáte (Montana Public Radio).



V prípade schválenia bude zdravotníkom, ktorí takúto starostlivosť neposkytnú, hroziť trest odňatia slobody až do 20 rokov a finančná pokuta 50.000 dolárov.



Americké zduženie gynekológov a pôrodníkov (ACOG) uviedlo, že takáto "krutá" legislatíva bude viesť v zložitých situáciách k agresívnym metódam liečby, čo by mohlo "predĺžiť utrpenie" a odoprieť rodinám možnosť výberu, píše NBC News.



Najvyšší súd Spojených štátov v júni tohto roka zrušil rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Súd tým právomoc rozhodovať o práve na umelé prerušenie tehotenstva prenechal jednotlivým štátom, konštatuje NBC News. Interrupcie sú v súčasnosti zakázané v 13 štátoch USA vrátane Kentucky.



Voliči v americkom štáte Kansas v augustovom referende odhlasovali zachovanie v ústave zakotveného práva na interrupciu.



Američania si budú v utorok 8. novembra v doplňujúcich voľbách voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov Kongresu a 35 senátorov. V niektorých štátoch sa konajú aj regionálne voľby či voľby guvernérov.