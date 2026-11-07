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Voliči v štáte Washington podporili zákaz pre transrodové športovkyne

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Osoba kráča k južnému servisnému centru mesta Arlington pred otvorením volebnej miestnosti vo volebný deň, v utorok 3. novembra 2026, v Arlingtone v štáte Texas. Foto: TASR/AP

Opatrenie vo Washingtone je považované za jedno zo štyroch najextrémnejších prijatých v rámci utorňajších volieb. Podobné boli schválené aj v Arizone, Nebraske a Colorade.

Autor TASR
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Olympia 7. novembra (TASR) - Voliči v americkom štáte Washington v rámci utorňajších volieb do Kongresu podporili opatrenie, ktoré zakazuje transrodovým osobám hrať v dievčenských športových tímoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Pri vyše 80 percentách spočítaných hlasov konzervatívne opatrenie podporilo zhruba 57 percent voličov. Iniciatíva vyžaduje zaviesť zákaz toho, aby transrodové osoby „súťažili s alebo proti žiačkam a študentkám“.

Demokrati si v utorňajších voľbách do Kongresu USA zabezpečili kontrolu nad oboma komorami parlamentu - Snemovňou reprezentantov i Senátom. Agentúra AFP uvádza, že pri takýchto výsledkoch ide pre nich o veľkú prehru v inak „modrom“ štáte.

V rámci tejto iniciatívy budú musieť dievčatá, ktoré chcú súťažne športovať, podstúpiť fyzické vyšetrenie reprodukčných orgánov alebo genetické a hormonálne testy.

Medzi odporcov patrili aj niektorí lekári, podľa ktorých toto opatrenie „nie je podložené klinickými usmerneniami a mohlo by spôsobiť mladým dievčatám neopodstatnený stres a ujmu“.

Agentúra AFP pripomína, že viac ako polovica amerických štátov v posledných rokoch zaviedla zákazy pre transrodových študentov zúčastňovať sa na športových podujatiach. Najvyšší súd USA ich v júni potvrdil.

Opatrenie vo Washingtone je považované za jedno zo štyroch najextrémnejších prijatých v rámci utorňajších volieb. Podobné boli schválené aj v Arizone, Nebraske a Colorade.

Niektorí republikánski poslanci a skupiny kritizujúce komunitu LGBTQ+ tvrdia, že účasť transrodových ľudí v dievčenských a ženských športoch je nespravodlivá. Ľudskoprávne skupiny trvajú na tom, že takéto snahy robia obetných baránkov z veľmi malej skupiny ľudí a väčšinou detí, ktoré beztak čelia diskriminácii a šikane.

Washingtonská asociácia medziškolských aktivít (WA) tento rok uviedla, že v celom štáte z približne 200.000 stredoškolákov, ktorí sa súťažne venujú športu, eviduje len desať transrodových ľudí.
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