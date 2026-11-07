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Voliči v štáte Washington podporili zákaz pre transrodové športovkyne
Opatrenie vo Washingtone je považované za jedno zo štyroch najextrémnejších prijatých v rámci utorňajších volieb. Podobné boli schválené aj v Arizone, Nebraske a Colorade.
Autor TASR
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Olympia 7. novembra (TASR) - Voliči v americkom štáte Washington v rámci utorňajších volieb do Kongresu podporili opatrenie, ktoré zakazuje transrodovým osobám hrať v dievčenských športových tímoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Pri vyše 80 percentách spočítaných hlasov konzervatívne opatrenie podporilo zhruba 57 percent voličov. Iniciatíva vyžaduje zaviesť zákaz toho, aby transrodové osoby „súťažili s alebo proti žiačkam a študentkám“.
Demokrati si v utorňajších voľbách do Kongresu USA zabezpečili kontrolu nad oboma komorami parlamentu - Snemovňou reprezentantov i Senátom. Agentúra AFP uvádza, že pri takýchto výsledkoch ide pre nich o veľkú prehru v inak „modrom“ štáte.
V rámci tejto iniciatívy budú musieť dievčatá, ktoré chcú súťažne športovať, podstúpiť fyzické vyšetrenie reprodukčných orgánov alebo genetické a hormonálne testy.
Medzi odporcov patrili aj niektorí lekári, podľa ktorých toto opatrenie „nie je podložené klinickými usmerneniami a mohlo by spôsobiť mladým dievčatám neopodstatnený stres a ujmu“.
Agentúra AFP pripomína, že viac ako polovica amerických štátov v posledných rokoch zaviedla zákazy pre transrodových študentov zúčastňovať sa na športových podujatiach. Najvyšší súd USA ich v júni potvrdil.
Opatrenie vo Washingtone je považované za jedno zo štyroch najextrémnejších prijatých v rámci utorňajších volieb. Podobné boli schválené aj v Arizone, Nebraske a Colorade.
Niektorí republikánski poslanci a skupiny kritizujúce komunitu LGBTQ+ tvrdia, že účasť transrodových ľudí v dievčenských a ženských športoch je nespravodlivá. Ľudskoprávne skupiny trvajú na tom, že takéto snahy robia obetných baránkov z veľmi malej skupiny ľudí a väčšinou detí, ktoré beztak čelia diskriminácii a šikane.
Washingtonská asociácia medziškolských aktivít (WA) tento rok uviedla, že v celom štáte z približne 200.000 stredoškolákov, ktorí sa súťažne venujú športu, eviduje len desať transrodových ľudí.
Pri vyše 80 percentách spočítaných hlasov konzervatívne opatrenie podporilo zhruba 57 percent voličov. Iniciatíva vyžaduje zaviesť zákaz toho, aby transrodové osoby „súťažili s alebo proti žiačkam a študentkám“.
Demokrati si v utorňajších voľbách do Kongresu USA zabezpečili kontrolu nad oboma komorami parlamentu - Snemovňou reprezentantov i Senátom. Agentúra AFP uvádza, že pri takýchto výsledkoch ide pre nich o veľkú prehru v inak „modrom“ štáte.
V rámci tejto iniciatívy budú musieť dievčatá, ktoré chcú súťažne športovať, podstúpiť fyzické vyšetrenie reprodukčných orgánov alebo genetické a hormonálne testy.
Medzi odporcov patrili aj niektorí lekári, podľa ktorých toto opatrenie „nie je podložené klinickými usmerneniami a mohlo by spôsobiť mladým dievčatám neopodstatnený stres a ujmu“.
Agentúra AFP pripomína, že viac ako polovica amerických štátov v posledných rokoch zaviedla zákazy pre transrodových študentov zúčastňovať sa na športových podujatiach. Najvyšší súd USA ich v júni potvrdil.
Opatrenie vo Washingtone je považované za jedno zo štyroch najextrémnejších prijatých v rámci utorňajších volieb. Podobné boli schválené aj v Arizone, Nebraske a Colorade.
Niektorí republikánski poslanci a skupiny kritizujúce komunitu LGBTQ+ tvrdia, že účasť transrodových ľudí v dievčenských a ženských športoch je nespravodlivá. Ľudskoprávne skupiny trvajú na tom, že takéto snahy robia obetných baránkov z veľmi malej skupiny ľudí a väčšinou detí, ktoré beztak čelia diskriminácii a šikane.
Washingtonská asociácia medziškolských aktivít (WA) tento rok uviedla, že v celom štáte z približne 200.000 stredoškolákov, ktorí sa súťažne venujú športu, eviduje len desať transrodových ľudí.