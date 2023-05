Voliči v Uzbekistane podľa volebnej komisie podporili ústavné reformy

Taškent 1. mája (TASR) - Voliči v Uzbekistane v referende drvivou väčšinou podporili ústavné zmeny v tejto stredoázijskej krajine. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré v pondelok zverejnila volebná komisia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Podľa predbežných výsledkov ústavné reformy podporilo 90 percent voličov pri volebnej účasti asi 85 percent. Nová ústava súčasnému prezidentovi Šavkatovi Mirzijojevovi umožní zostať pri moci až do roku 2040.



Mirzijojev (65) sa stal prezidentom v 35 miliónovej krajine v roku 2016 po smrti dovtedajšieho diktátora Islama Karimova. Od nástupu k moci presadil niekoľko reforiem v oblasti ľudských práv vrátane obmedzenia nútenej práce na bavlníkových poliach. V krajine je však stále obmedzený priestor na vyjadrenie nesúhlasu s vládnou politikou.



Miestni aktivisti tvrdia, že porušovanie ľudských práv pokračuje a vládni predstavitelia neprejavili záujem na vytvorenie podmienok pre vytvorenie politickej opozície.



Navrhované zmeny predlžujú dve prezidentské obdobia z piatich na sedem rokov a zakazujú trest smrti. Mierne sa zlepšuje aj ochrana ľudských práv. Otázne však je ich zavedenie do každodenného života, podľa AFP s veľkou pravdepodobnosťou budú mať len kozmetický efekt.