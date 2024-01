Voliči vo Fínsku hlasujú v prvom kole prezidentských volieb

Helsinki 28. januára (TASR) - Voliči vo Fínsku v nedeľu hlasujú v prvom kole prezidentských volieb, kde si vyberajú z deviatich kandidátov. Volebné miestnosti sa otvorili o 9.00 h miestneho času (8.00 h SEČ). TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



V krajine je približne 4,5 milióna oprávnených voličov. Takmer 1,9 milióna z nich využilo možnosť odovzdať svoj hlas v predstihu, píše DPA. Volebné miestnosti zostanú otvorené do 20.00 h miestneho času a predbežné výsledky by mali byť známe počas noci.



V prípade, že žiadny z kandidátov nezíska aspoň 50 percent hlasov, uskutoční sa 11. februára druhé kolo volieb, v ktorom sa stretnú dvaja najúspešnejší uchádzači.



Funkčné obdobie súčasného prezidenta Sauliho Niinistöa sa končí 1. marca. Ten je na čele krajiny od roku 2012, v roku 2018 bol znovuzvolený a o tretie funkčné obdobie sa už uchádzať nemôže.



Hlavnými kandidátmi sú podľa prieskumov bývalý premiér (2014-15) Alexander Stubb a exminister zahraničných vecí (2019-23) Pekka Haavisto. Víťazstvo niektorého z kandidátov už v prvom kole sa však neočakáva.



Fínsky prezident má výkonnú moc pri tvorbe zahraničnej a bezpečnostnej politiky, najmä vo vzťahu ku krajinám mimo EÚ, ako sú Spojené štáty, Rusko a Čína. Takisto vymenúva premiéra a členov vlády, podpisuje zákony a je hlavným veliteľom ozbrojených síl.



Fínsko vlani v apríli vstúpilo do NATO a v novembri v dôsledku narastajúceho prílevu migrantov uzavrelo všetky hraničné priechody s Ruskom. Obe krajiny majú spoločné hranice v dĺžke 1340 kilometrov, pripomenula agentúra AP.