Shapiro: Voliči z radov národnostných menšín sú pre Bidena dôležití

Washington 3. novembra (TASR) - Voliči z radov národnostných menšín sú veľmi dôležití pre demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena. Pre TASR to uviedol Robert Shapiro z katedry politológie Kolumbijskej univerzity v New Yorku.



Demokrati podľa Shapira vo väčšej miere podporujú národnostné menšiny a ich ekonomickú situáciu, preto majú väčšiu šancu uspieť u tejto skupiny voličov. "Voliči z radov národnostných menšín tvoria veľkú časť základne Demokratickej strany," uviedol.



"Ak sa však (Donaldovi) Trumpovi v roku 2020 bude medzi týmito voličmi dariť lepšie než v roku 2016, bude to preňho dôležité," povedal profesor. Súčasný prezident Donald Trump, ktorý je kandidátom Republikánskej strany, chce podľa Shapira získať aspoň časť voličov z radov menšín, aby mu pomohla v štátoch ako Wisconsin, Michigan a Pensylvánia. Tie sú kľúčové v spojitosti s americkým volebným systémom a zborom voliteľov.



Občania USA v deň volieb nevolia prezidenta priamo, ale vyberajú si zástupcov 538-členného zboru voliteľov (Electoral College). V ňom má každý štát toľko členov, koľko má zástupcov v Kongrese. Ich počet sa odvíja od pomerného počtu obyvateľov.



Aj malé percento hlasov voličov z radov menšín by mohlo Trumpovi pomôcť v štátoch, kde by o víťazovi rozhodoval malý rozdiel v hlasoch, vysvetlil Shapiro.



Súčasný prezident využíva v oblasti komunikácie podľa Shapira vo veľkej miere Twitter a má veľa tlačových brífingov v spojitosti s pandémiou. "V poslednom období mal takisto viac fyzických zhromaždení, zatiaľ čo Biden sa takýmto zhromaždeniam vyhýbal z dôvodu ochrany verejného zdravia," uviedol začiatkom októbra profesor.



"Trump má základňu verných podporovateľov, ktorí sú rázne proti tomu, čo predstavuje Demokratická strana a jej kandidáti," povedal a dodal, že Bidenovi podporovatelia pociťujú to isté voči Trumpovi a republikánom - a Bidena považujú za prijateľnú alternatívu.



"Nepáči sa im Trumpovo násilnícke a autoritárske správanie," povedal Shapiro a dodal, že predovšetkým nesúhlasia s prezidentovým postupom v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Trumpovi podporovatelia sú zase podľa Shapira spokojní s prezidentovými opatreniami v oblasti daní, obchodných praktík, ochrany spotrebiteľov - a najmä s nominovaním sudcov na súdy rôznej inštancie v rámci celej krajiny.



Kandidáti využívajú v komunikácii s voličmi veľmi odlišné postupy, uviedol politický analytik Lincoln Mitchell. Biden sa podľa neho vyhýba pozornosti.



"Je to čiastočne spôsobené jeho vekom a pandémiou koronavírusu, ktorá pokračuje, ale môže to byť aj preto, že Trump je natoľko nepopulárny, že Biden naozaj nemusí presviedčať prezidentových voličov," povedal analytik a dodal, že väčšina Trumpových voličov je už presvedčená.



Biden má však podľa Mitchella - zdá sa - veľmi dobrú stratégiu v práci s médiami a jeho reklamy cielia na voličov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí.



Za dve najvýznamnejšie veci v oblasti komunikácie Trumpa Mitchell označil, že prezident komunikuje len so svojou voličskou základňou a väčšinu komunikácie uskutočňuje osobne.



"Vyvíja len malé úsilie na to, aby zasiahol nerozhodnutých (swing) voličov," povedal analytik.



"Bez ohľadu na to, na aké odkazy a témy by kampaň chcela použiť na víťazstvo vo voľbách, pozornosť sa vždy zameriava na samotného Trumpa," povedal.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických (USA) sú naplánované na 3. novembra 2020. Voliči budú rozhodovať o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým súperom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu (2009-17).