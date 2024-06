Voličov v EÚ podľa prieskumu najviac trápi ekonomická situácia

Brusel 10. júna (TASR) - Voličov vo viacerých členských štátoch Európskej únie najviac znepokojuje ekonomická situácia, migrácia a medzinárodné konflikty. Vyplýva to z prieskumu platformy Focaldata zverejneného v pondelok, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters.



Prieskum bol realizovaný na vzorke 6000 občanov EÚ v piatich najľudnatejších členských štátoch - Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Poľsku plus vo Švédsku. Uskutočnil sa 6. júna, spresňuje TASR.



Predbežné výsledky volieb do Európskeho parlamentu zverejnené v noci na pondelok pripisovali zisky nacionalistickým a euroskeptickým stranám, ktoré svoje kampane založili na témach ako obmedzenie migrácie, ekonomické problémy občanov a ekologická politika EÚ.



V odpovedi na otázku, čo bola najdôležitejšia vec, ktorá ovplyvnila ich hlasovanie v eurovoľbách, respondenti uviedli zlepšenie ekonomickej situácie a zníženie inflácie. Za druhý najdôležitejší problém označili medzinárodný konflikt a vojnu, po ktorom nasledovala migrácia.



Na štvrtom mieste uviedli znižovanie nerovnosti a hneď za tým opatrenia súvisiace s klimatickou zmenou. Klíma bola na prvej priečke medzi voličmi strán združenými v európskej politickej frakcii Zelení/EFA, ktorá však vo voľbách zaznamenala výrazné straty.



Za pomerne alebo veľmi dôležitú však označili klimatickú zmenu aj voliči strán v euroskeptickej a krajne pravicovej skupine Identita a demokracia (ID), ktorá sa stavia proti európskym zeleným opatreniam.



Respondenti vo Francúzsku, Taliansku a Poľsku ako najdôležitejší motív pri rozhodovaní sa uvádzali ekonomické obavy. Na druhom mieste vo Francúzsku bolo prisťahovalectvo; v Taliansku a Španielsku zase vojna. Nemci za najväčší problém označili prisťahovalectvo a žiadateľov o azyl, po nich nasledovali vojny a potom ekonomické problémy.