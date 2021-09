Voličov z východu Ukrajiny budú na ruské voľby zvážať vlakmi

Moskva 16. septembra (TASR) - Úrady samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DPR) na východe Ukrajiny organizujú pre svojich občanov s ruskými pasmi mimoriadne vlakové a autobusové spoje na voľby do ruskej Štátnej dumy.



Ako informovala agentúra Interfax, úrady DĽR vypravia pre občanov DĽR s ruskými pasmi 825 autobusových a 12 vlakových spojov, ktorými ich prepravia do Rostovskej oblasti na juhu Ruska, kde sa budú môcť zapojiť do volieb poslancov Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.



Ako ešte v júli povedal šéf DĽR Denis Pušilin, občania Ruskej federácie žijúci na území proruských republík v Donbase sa budú môcť zúčastniť na voľbách do Štátnej dumy buď prezenčne - v Rostovskej oblasti, alebo dištančne - prostredníctvom vládneho portálu Gosulugi.



Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 zjednodušil pravidlá udeľovania ruského občianstva občanom Ukrajiny, ktorí na Kryme a v Donbase žili do jari roku 2014.



Podľa bilancie z júla tohto roku boli pasy Ruskej federácie vydané 611.000 osobám žijúcim v DĽR a Luhanskej ľudovej republike (LĽR).



Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku budú konať počas troch dní – 17., 18. a 19. septembra. Občania budú voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve budú konať doplňujúce voľby do mestskej Dumy.



Krymský polostrov sa stal subjektom Ruskej federácie na základe výsledkov sporného referenda, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2014. Za jeho pripojenie k Rusku hlasovalo 96,77 percenta účastníkov plebiscitu. Ukrajina ani Západ výsledky tohto referenda neuznávajú a oba subjekty naďalej považujú za súčasť Ukrajiny.