Voličská účasť vo Francúzsku prekonáva posledné komunálne voľby mierne
V Paríži je napríklad otázkou, či konzervatívci dokážu prevziať vedenie po 12 rokoch úradovania odchádzajúcej socialistickej starostky Anne Hidalgovej.
Autor TASR
Paríž 15. marca (TASR) - Necelých 20 percent voličov odovzdalo svoje hlasovacie lístky v nedeľu dopoludnia v prvom kole francúzskych komunálnych volieb. Na hlasovaní sa môže celkovo zúčastniť takmer 49 miliónov voličov, ktorí rozhodnú o tisícoch nových miestnych poslancov, informuje agentúra DPA, píše TASR.
Do poludnia bola účasť na úrovni 19,37 percenta, čo je nárast oproti 18,38 percenta zaznamenaných v rovnakom čase v roku 2020. Väčšina volebných miestností sa zatvorí o 18.00 hodine, no vo viacerých menších obciach bude hlasovanie pokračovať do 19.00 h. a vo väčších mestách až do 20.00 h. Druhé kolo volieb sa uskutoční 22. marca.
Veľká pozornosť je venovaná tomu, koľko mandátov získa krajne pravicové Národné združenie (RN) vedené Marine Le Penovou. Podobne tak centristickej strane Obroda (RE) prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá sa snaží vybudovať silné miestne základne, píše DPA.
V Paríži je napríklad otázkou, či konzervatívci dokážu prevziať vedenie po 12 rokoch úradovania odchádzajúcej socialistickej starostky Anne Hidalgovej.
V druhom najväčšom francúzskom meste Marseille sú pri moci tiež socialisti, no teraz chcú uspieť najmä v súboji s krajnou pravicou.
Na základe francúzskych volebných pravidiel musia volebné kandidátky obsahovať rovnaký počet mužov a žien, ktorí sa na zoznamoch striedajú. Okrem francúzskych občanov žijúcich v krajine majú právo hlasovať v komunálnych voľbách aj rezidenti z iných členských štátov Európskej únie.
