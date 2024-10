Volitelia v USA odovzdajú hlasy v decembri, inaugurácia bude v januári

Washington 29. októbra (TASR) - Medzi prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, ktoré sa budú tento rok konať 5. novembra, a inauguráciou nového prezidenta 20. januára 2025 nastane takzvané prechodné obdobie. Počas neho sa najprv sčítajú hlasy, vyhlásia výsledky a stretnú sa volitelia, ktorí výsledky ľudového hlasovania potvrdia. Ako posledná prichádza na rad inaugurácia novozvoleného prezidenta. Po udalostiach z predchádzajúcich prezidentských volieb možno očakávať námietky proti hlasovaniu a sčítavaniu hlasov, povedal pre TASR Jan Beneš z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity.



V mnohých štátoch je možné svoj hlas odovzdať už pred 5. novembrom, avšak tento deň je posledným, keď môžu voliči hlasovať, a to osobne alebo poštou. Beneš podotkol, že Florida už postupne sčítava odovzdané hlasy, ale napríklad Michigan a Pennsylvánia budú rátať hlasy odovzdané skôr alebo poštou až v deň volieb alebo po ňom.



"Po udalostiach a kontroverziách v roku 2020 možno očakávať rôzne námietky voči procesu hlasovania a sčítavania hlasov, ale medzitým už bude prebiehať certifikácia hlasov a výsledkov na úrovni jednotlivých štátov," povedal amerikanista.



Počas prechodného obdobia sa uskutoční aj stretnutie tzv. voliteľov za jednotlivé štáty, ktorí následne potvrdia výsledky volieb. Podľa webu USA Today sa volitelia stretnú 17. decembra, aby odovzdali hlasy pre prezidenta a viceprezidenta. Následne predložia podpísané a potvrdené osvedčenia o hlasovaní predstaviteľom v hlavnom meste USA aj svojho štátu.



Predseda Senátu alebo archivár USA by mal osvedčenia od voliteľov prijať štvrtú decembrovú stredu, čo v tomto roku pripadá na 25. decembra, píše USA Today. Ak certifikáty do tohto dátumu nedostanú, vyžiadajú si ich od hlavného volebného predstaviteľa daného štátu.



"Začiatkom januára sa potom uskutoční certifikácia výsledkov v Kongrese, ktorej bude predsedať viceprezidentka (Kamala) Harrisová, ktorá je tiež kandidátkou a môže sa stať novou prezidentkou," povedal Beneš. Tento proces sa podľa USA Today uskutoční 6. januára 2025.



Po predchádzajúcich prezidentských voľbách bývalý prezident a republikánsky kandidát Donald Trump odmietol uznať porážku a tvrdil, že došlo k rozsiahlym volebným podvodom. Pokusy o zvrátenie výsledkov volieb vyústili do útoku davu na Kapitol vo Washingtone.



Trump 6. januára 2021 predniesol prejav, v ktorom burcoval svojich voličov, aby nepripustili to, že Spojené štáty budú mať po údajne sfalšovaných voľbách "nelegitímneho prezidenta". Dav následne vtrhol do budovy Kongresu, aby zabránil zasadnutiu oboch jeho komôr, kde mali oficiálne vyhlásiť výsledky voľby v zbore veliteľov a potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena.



Pri útoku sa zranili bezmála dve stovky policajtov a neznámy počet vzbúrencov. Počas nasledujúcich hodín zomrelo celkovo šesť ľudí - jedna účastníčka v nemocnici po postrelení ochrankou Kapitolu, potom jeden napadnutý policajt, ktorý utrpel mozgovú príhodu, dvaja Trumpovi sympatizanti po srdcovej príhode a jedna účastníčka vpádu po predávkovaní sa drogami.



Ako posledná v prechodnom období prichádza na rad inaugurácia prezidenta. Na programe je 20. januára 2025 v Kapitole.